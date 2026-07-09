Padel like Bea González: 5 Tipps für dein nächstes Match

Bea González schreibt schon seit ihrer Zeit vor dem Führerschein die Padel-Rekordbücher neu. Mit 14 wurde sie Profi, war die jüngste Spielerin aller Zeiten, die jemals in einem Finale der World Padel Tour stand, und ist jetzt, mit 24, eine der prägenden Figuren im Damen-Padel. Ihre Wurzeln liegen in Málaga. Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für den Sport, als sie ihrem Vater dabei zusah, wie er mit seinen Freunden auf den heimischen Plätzen spielte. In ihrer Heimat wusste man schon lange, was die internationale Padel-Welt erst nach und nach erkannte: "La Perla" – "Die Perle" – ist eines der außergewöhnlichsten Talente ihrer Generation.

Der Sport liegt Bea González im Blut. Ihr Großvater Antonio González "Chuzo" trug in den 1960er-Jahren die Trikots von Atlético Madrid, dem Málaga CF und der spanischen Fußballnationalmannschaft. Ihr Vater führte sie schließlich fast beiläufig an den Padelsport heran, indem er sie schon als kleines Kind mit auf den Platz nahm und ihr irgendwann einen Schläger in die Hand drückte. Das sportliche Erbe ihrer Familie prägt sie bis heute. Ihr unbändiger Kampfgeist, ihre außergewöhnliche Athletik und ihr Drang, immer dort zu sein, wo die Action ist, sind Markenzeichen ihres Spiels – und machen sie zu einer der spektakulärsten Spielerinnen der Welt.

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González’ jüngste Resultate sind nicht weniger spektakulär! Nach einer unglücklichen Saison 2024, die von Verletzungen überschattet war, feierte sie 2025 ein fulminantes Comeback mit sechs Titeln an der Seite von Claudia Fernández. Im Jahr 2026, nun an der Seite der Linkshänderin Paula Josemaría, hat sie bereits die Titelausbeute der letzten Saison egalisiert und unterstreicht weiterhin ihren Status als eine der Superstars in der Padel-Elite.

Diese fünf Skills haben Bea González an die Weltspitze geführt:

01 Explosivität: Eine Athletin mit außergewöhnlichem Körperbau

Bea González verfügt für ihre Größe über eine bemerkenswerte Schnelligkeit. © Premier Padel/Red Bull Content Pool

Nur wenige Spielerinnen vereinen so viele körperliche Voraussetzungen auf höchstem Niveau wie Bea González. Mit ihren 1,74 Metern bringt sie die Reichweite und Hebelwirkung einer klassischen Offensivspielerin mit. Gleichzeitig verfügt sie über einen explosiven Antritt und eine Endgeschwindigkeit, die man eher von einer Sprinterin erwartet. Genau diese seltene Kombination macht sie zu einer Ausnahmeerscheinung.

Quotation Ich würde mich als sehr körperbetonte Spielerin beschreiben, die ständig in Bewegung ist – manchmal sogar zu viel. Beatriz González

"Ich würde mich als sehr körperbetonte Spielerin beschreiben, die ständig in Bewegung ist – manchmal sogar zu viel", sagt sie. Das ist ein treffendes Selbstporträt. Beas Intensität und Ausdauer bleiben während der zermürbenden dreistündigen Schlachten nahezu ungebrochen, was bedeutet, dass sich der athletische Vorsprung zwischen ihr und ihren Rivalinnen oft genau dann vergrößert, wenn die Spiele entschieden werden.

Diese körperliche Basis ist kein Zufall und auch nicht allein genetisch bedingt. Sie wird durch ein Trainingsprogramm aufrechterhalten, das seit ihrer frühen Jugend auf Profi-Niveau ist, und es verschafft ihr einen Spielraum für Fehler, den die meisten Spielerinnen einfach nicht haben.

02 Das Spiel in der Luft: Wenn gute Lobs nicht ausreichen

Bea González hat Power! © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Wenn es einen Bereich gibt, in dem González ernsthaft Anspruch darauf erheben kann, die Beste zu sein, dann ist es über ihrem Kopf. Ihr Smash ist wohl die gefürchtetste Waffe auf der Tour: mit genug Spin und Präzision geschlagen, um den Ball drei Meter aus dem Spielfeld zu befördern, oder mit genug roher Kraft, um ihn zurück über das Netz auf ihre eigene Seite zu spielen – so oder so unerreichbar. Bei den Damen, wo es noch seltener vorkommt, den Ball aus dem Spielfeld zu schlagen als bei den Herren, verändert diese Fähigkeit die Dynamik jedes Ballwechsels.

Für ihre Gegnerinnen kann jeder ungenaue Lob zum Verhängnis werden. González nutzt selbst kleinste Ungenauigkeiten konsequent aus und verwandelt sie oft direkt in einen Punktgewinn. Allein diese Gefahr setzt die Gegenseite unter enormen Druck: Statt den sicheren Lob zu spielen, greifen viele zu riskanteren Varianten – und produzieren Fehler, noch bevor sich überhaupt die Chance auf einen Smash ergibt.

Ihre Smashes sind allerdings nur ein Teil ihres Offensivarsenals. Besonders gefährlich ist auch ihre Vibora – ein Schlag, der eigentlich dazu dient, die Position am Netz zu sichern. González macht daraus jedoch eine echte Angriffswaffe: Mit viel Spin und einer extrem flachen Flugkurve zwingt sie ihre Gegnerinnen tief hinter die Grundlinie. So nimmt sie ihnen die Möglichkeit, selbst Druck aufzubauen oder ans Netz vorzurücken, und zwingt sie, Ball für Ball in der Defensive zu bleiben.

Am Netz gehören ihre Hände und ihre Reaktionszeit zu den besten im Sport: scharfe, entschlossene Volleys, die neutrale Ballwechsel in Gewinnpositionen verwandeln. Dieses umfassende Spiel am Netz macht ihre Seite des Platzes so schwer anzugreifen.

03 Beinarbeit: Immer am richtigen Ort

Bea González beim Premier Padel P2 in Valladolid © Premier Padel / Red Bull Content Pool

Bea González' Beinarbeit über ein ganzes Match hinweg zu beobachten, ist eine Meisterklasse für sich. Jeder Split-Step sitzt, jede Bewegung ist präzise abgestimmt. Zwischen den Schlägen ist sie ständig in Bewegung, korrigiert ihre Position mit kleinen, scheinbar mühelosen Schritten und bleibt permanent aktiv. Ob im zweiten Spiel oder im dritten Satz – ihre Intensität lässt kaum nach.

Diese ständige Bewegung sorgt dafür, dass sie den Ball fast immer aus optimaler Position trifft. Wo andere Spielerinnen sich strecken, improvisieren oder sich anpassen müssen, wenn die Müdigkeit zunimmt, bleibt González stets im Gleichgewicht und ready to go. Schläge aus der richtigen Position haben mehr Kraft, mehr Präzision und bergen weniger Risiken – und im Laufe eines Spiels summieren sich diese kleinen Vorteile zu Matchsiegen.

Es ist die am wenigsten glamouröse Fähigkeit auf dieser Liste und möglicherweise die wichtigste. Die Smashes sorgen für die Highlight-Clips, aber erst die Beinarbeit bringt sie in die Position, sie zu schlagen.

04 Das "Clutch"-Gen: Je wichtiger der Punkt, desto stärker Bea

Bea González ist in den entscheidenden Momenten zur Stelle. © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Manche Spielerinnen machen Fehler, wenn das Spiel in die entscheidenden Ballwechsel geht. González macht das Gegenteil. Tiebreaks, Breakbälle, entscheidende Schläge - das sind die Momente, in denen sie aktiv den Ball sucht und ihren Gegnerinnen die Initiative entreißt.

Es ist eine Gewohnheit, die auf Erfahrung beruht, die sie extrem früh gesammelt hat. Sie spielte bereits in Profi-Finals, als die meisten Spieler:innen noch in Junior:innenturnieren standen, und fast zwei Jahrzehnte im Wettkampf haben ihr eine einfache Überzeugung vermittelt: Druck ist ihr vertrautes Terrain.

Diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, lässt sich nicht wirklich trainieren. Das erklärt, warum sie knappe Matches meist gewinnt und warum ihre Gegnerinnen das Gefühl haben, das Netz würde immer enger werden, sobald ein Satz in die letzten Games geht.

05 Positive Einstellung: Die perfekte Teamkollegin

Bea González beflügelt ihre Partnerinnen stets. © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Padel ist ein Doppelsport, und die Chemie entscheidet fast genauso sehr über Titel wie die Schlagtechnik. González’ Beitrag zu dieser Chemie ist beständig und zeigt sich in Gesten und aufmunternden Worten nach Fehlern, einer Hand auf der Schulter zwischen den Punkten und dem Feiern der Gewinnschläge ihrer Partnerin, als wären es ihre eigenen. Lange Gesichter und vorwurfsvolle Gesten, die mittel- und langfristig Beziehungen beenden können, gehören einfach nicht zu ihrem Repertoire.

Das Vorbild dafür fand sie zu Hause. Ihr Großvater Chuzo hat als Fußballer alle möglichen Rückschläge durchlebt, und diese Lektion ist ihr im Gedächtnis geblieben. "Er hat in seinem Leben so viele Dinge, Veränderungen und Situationen durchgemacht, und nicht alle davon waren positiv. Aber man hat ihn nie traurig gesehen, niemals", sagt sie.

Dieser vererbte Optimismus spricht nicht nur Bände über Beas Persönlichkeit, sondern hat auch praktischen Wert. Eine Partnerin, die sich unterstützt fühlt, spielt Padel mit mehr Schärfe, geht selbstbewusst schwierige Bälle an und zielt auf die Linie, wenn es darauf ankommt. Über eine lange Saison hinweg sind es die Paare, die in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten, die die größten Chancen haben, im Dezember den Pokal in die Höhe zu stemmen. González’ unermüdliche positive Einstellung ist auf ihre eigene Art genauso entscheidend wie ihr Smash.

06 Bonus: Die Leidenschaft, die auf einem Platz in Málaga entstand

Bea González strahlt jedes Mal Freude und positive Energie aus. © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

All das ruht auf einem Fundament, das schon in ihrer Kindheit gelegt wurde. "Ich blieb da, um meinem Vater beim Spielen mit seinen Freunden zuzusehen, und machte dann mit", erinnert sie sich an ihren ersten Kontakt mit dem Sport. Ihre Mutter meldete sie für Kurse an, und der Trainer kam schnell zu einem Urteil: Das Mädchen hatte Talent.

Ihre Eltern versuchten, die Erwartungen zu dämpfen, als sie anfing, an Wettkämpfen teilzunehmen. "Meine Eltern sagten mir, ich solle vorsichtig sein, und warnten mich, dass ich bei den ersten Turnieren viele Spiele verlieren würde, weil ich noch nie an Wettkämpfen teilgenommen hatte", erzählt sie. "Tja, seit diesem Tag haben wir vier Jahre lang kein einziges Spiel mehr verloren. Mit acht Jahren haben wir alle geschlagen. Das hat super viel Spaß gemacht."

Der Spaß ist ein zentraler Aspekt ihres Spiels und hat sie nie verlassen, doch dazu kam eine Arbeitsmoral, die aus einem Wunderkind mit 14 eine Profi-Spielerin machte – und aus dieser Profi-Spielerin bis Anfang 20 eine der Besten der Welt. Heute trainiert, reist und spielt González immer noch mit der Begeisterung des Mädchens, das damals in Málaga den Platz gar nicht verlassen wollte. Das ist vielleicht – mehr als jeder einzelne Schlag – ihr größter Vorteil.

07 Eine Geschichte, die noch nicht zu Ende geschrieben ist

Bea González’ Leidenschaft für den Sport ist deutlich zu spüren. © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

Die Zahlen sichern González bereits einen Platz in der Geschichte dieses Sports: jüngste Finalistin, rekordbrechende Siegesserien, Titel auf drei Kontinenten. Doch Zahlen lassen außer Acht, was sie zu einer Ikone dieses Sports macht. Es ist ihre unverwechselbare Spielweise, die eine ganze Generation junger Spieler:innen in Málaga und weit darüber hinaus zu Padel-Fans gemacht hat.

Karrieren werden normalerweise erst nach ihrem Ende bewertet, doch ihre verdient besondere Aufmerksamkeit, gerade weil mit 24 Jahren die besten Kapitel vielleicht noch gar nicht geschrieben sind.

08 Wo kann ich Bea González spielen sehen?

Du kannst Bea González und jedes Premier-Padel-Match live auf Red Bull TV verfolgen. Den vollständigen Turnierplan, Ergebnisse und Neuigkeiten zu den Spieler:innen findest du auf der Premier-Padel-Website .