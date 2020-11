Splitboarding-Ausrüstung: Der ultimative Gear-Guide

Splitboarding ist ein extrem ausrüstungsabhängiger Sport, dafür ermöglichen Splitboards unvergleichliche Abenteuer in märchenhafte Winter Wonderlands, die einst nur Skifahrern vorbehalten waren. Doch große Freiheit bedeutet auch große Verantwortung! Die Ausrüstung muss den Elementen der Natur standhalten, man muss lernen, mit Risiken richtig umzugehen und immer auf einen Ernstfall vorbereitet sein. Ohne die perfekte Ausrüstung können die schönsten Touren ganz schnell riskant werden und schlimmstenfalls dramatisch enden.

Doch mit dem richtigen Training und der entsprechenden Vorbereitung bietet Splitboarding eine völlig neue Perspektive auf das Snowboarden und vertieft deine Beziehung zu den Bergen.

Nach dem erfolgreichen Abschluss eines Lawinentrainings ist es an der Zeit, sich auszustatten. Aber weil fast jeden Tag neue Produkte und Technologien für verschiedene Budgets auf den Markt kommen, weiß man oft gar nicht, wo man anfangen soll. Deshalb hier der ultimative Gear-Guide für alles, was du in den Bergen benötigst - vom Board über Bindung, Boots bis hin zu Fellen.

Splitboard

Die Wahl des richtigen Splitboards ist vergleichbar mit der Wahl des richtigen Snowboards - Faktoren wie Gewicht, Können, Style und bevorzugtes Terrain gilt es unbedingt zu berücksichtigen. Willst du fette 720s in den Pulverschnee stampfen, oder lieber hüfttief und geschmeidig zwischen den Bäumen hindurchsurfen? Je nach Ziel, Motiv und Fähigkeit können Splitboards in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden, damit auch du das perfekte Splitboard für deine individuellen Ansprüche findest.

Ziel: Big Air-Manöver

Wenn du mit deinem Board durch die Lüfte segeln und deine Skills aus dem Park im Gebirge austesten willst, bietet ein etwas kleineres, leicht gewölbtes Splitboard das beste Freestyle-Erlebnis. Die Wölbung im Board-Profil sorgt für eine erhöhte Reaktionsfähigkeit und Stabilität, und Early-Rise-Rocker an Nose und Tail ermöglichen müheloses Landen im Tiefschnee. Einige Beispiele für Freestyle-Boards sind das Prior BC Splitboard und das Burton Family Tree Hometown Hero Splitboard , sowie das Arbor Swoon Splitboard für Frauen.

Ziel: Powder-Surfen

Für Rider, die sich lieber in Bodennähe aufhalten und stattdessen auf der Suche nach dem perfekten Surferlebnis im Powder sind, empfehlen wir ein größeres Board mit direktionalem und gerocktem Profil. Ein gerocktes Profil fördert das Surf-Feeling im Schnee und normalerweise kommen diese Boards im sogenannten „Tapered Shape", wodurch das Tail absinkt und die Nose aufsteigt. Powder-freundliche Boards sind das Jones Mind Expander Splitboard , das Arbor Coda Split Rocker Splitboard , sowie das Nitro Squash Splitboard für Frauen.

Ziel: Allrounder

Wenn du eher der Typ für steile Lines und Touren in der Spätsaison bist oder allgemein nach einem Board suchst, das alles kann, ist vielleicht ein steiferes, direktionales Freeride-Splitboard genau das Richtige für dich. Diese Boards kommen in der Regel mit zurückgesetztem Camber-Profil (für maximalen Pop, Stabilität und Kontrolle) und einem Early-Rise-Rocker an der Nose, um im tiefen Powder nicht zu versinken. All-Mountain-Boards sind zum Beispiel das Kindred Cumberland Gap Splitboard , das Salomon Speedway Splitboard , oder das Jones Hovercraft Splitboard für Frauen.

Bindung

Spark R&D © Spark R&D

Bei Splitboard-Bindungen gibt es im Grunde nur zwei Hersteller, die in Frage kommen: Spark R&D und Karakoram . Beide Unternehmen verarbeiten unterschiedliche Bindungssysteme und Interfaces (also wie die Bindung sowohl im Tour- als auch im Fahrmodus mit dem Board verbunden ist). Letztendlich kommt bei beiden Herstellern nur Spitzentechnologie zum Einsatz und jedes System hat seine eigenen Vor- und Nachteile, sodass die Wahl zwischen Spark R&D und Karakorum häufig von persönlichen Vorlieben abhängt. Um dir bei dieser schwierigen Entscheidung zu helfen, haben wir die Technologien beider Bindungssysteme auf Herz und Nieren geprüft und die Kategorien „Tour-Modus", „Transition" und „Fahrmodus" genauer untersucht.

Tour-Modus

Beim Tour-Modus wird das Board in zwei Hälften geteilt, während die Bindung vertikal entlang des Boards verriegelt ist und die Ferse beweglich ist - das ermöglicht es dem Tourengeher bergauf zu gehen. Spark R&D verarbeitet ein uni-direktionales Two-Pin-System, bei dem man vorwärts in die Baseplate gleitet. Ein Hebel klemmt dabei die Bindungsspitze nach unten und ermöglicht es dem System, sich frei von der Spitze aus zu drehen. Zusätzlich befinden sich an der Unterseite der Bindung zwei leicht verstellbare Heel-Risers, die bei steilen Anstiege unterstützend wirken. Bei Karakoram verfügt das Bindungssystem über eine Stufe im Zehenbereich, die über einen Metallstab mit der Baseplate verbunden ist - ebenfalls dabei sind Heel-Risers. Auch wenn das Step-in-Feature von Karakorum sehr praktisch sein kann, ist die richtige Ausrichtung und Einstellung bei eisigen Bedingungen schwieriger.

Transition

Bei der Transition geht es um den Wechsel zwischen Tour-Modus und Fahrmodus und umgekehrt. Bei Spark R&D löst man als Rider den Hebel, um die Bindungsspitze zu entriegeln und dann aus dem Pin-System zu rutschen. Sobald die beiden Hälften wieder verbunden sind, gleiten die Bindungen über die Scheiben und werden dann mit dem Zehenhebel verriegelt. Der Vorgang ist ganz einfach und unkompliziert! Karakorum verwendet dagegen ein System, bei dem der Rider nicht aus der Bindung schlüpfen muss, um in den anderen Modus wechseln zu können. Man lässt die Bindung einfach aus dem Tour-Modus herausspringen, verbindet das Board und steigt für den Fahrmodus wieder ein. Diese Funktion kann zwar äußerst praktisch sein, bei eisigen Bedingungen ist sie jedoch erneut schwieriger zu bedienen.

Fahrmodus

Beim Fahrmodus sind die beiden Boardhälften wieder vereint und die Bindungen wie bei einem normalen Snowboard befestigt. In dieser Kategorie hat Karakorum einen entscheidenden Vorteil. Beim System von Spark R&D verbinden die Bindungen das Board, indem sie in zwei Plastik-Pucks gleiten. Die Bindung überträgt die Kraft auf das Brett über die beiden Pucks, sowie Zehen- und Fersenbereich bei beiden Füßen. Im weichen Powder funktioniert dieser Vorgang zwar einwandfrei, im härteren Schnee führt er aber zu Stabilitätsverlust. Karakorum verarbeitet dagegen ein Metall-Interface mit vier Befestigungspunkten pro Bindung - zwei im Zehenbereich und zwei an der Ferse. Dadurch wird mehr Energie aufs Board übertragen und ein steiferes Gefühl erzeugt.

Boots

Thirtytwo Jones MTB © thirtytwo.com

Bei der Wahl der Boots, solltest du dich zunächst fragen, ob du einen speziellen Splitboard-Schuh benötigst, oder nicht. Während das in den meisten Fällen nicht der Fall ist, profitiert man von einem technischeren Schuh vor allem bei Expeditionen über längere Distanzen, steilen Traversen oder bei Touren über eisige Anstiege.

Spezielle Splitboard-Boots sind meist steifer und erhöhen die Steigeisenkompatibilität und Trittsicherheit. Außerdem verfügen sie in der Regel über einen soliden Zehenraum, unabhängige Einstellungsmöglichkeiten von oberem und unterem Bereich des Schuhs und sind im Allgemeinen auch noch leichter. Beispiele für spezielle Boots sind der 32 Jones MTB-Boot , der K2 Aspect Snow-Boot , oder der Vans Viaje-Boot für Frauen.

Wichtig: Steifere Boots erleichtern zwar den Aufstieg, dafür muss man bei der Abfahrt Kompromisse eingehen. Für Rider, die sich eher nach einem Surferlebnis im Schnee sehnen, sind normale Snowboardboots die wahrscheinlich beste Wahl (und spart noch dazu Geld).

Felle

Fredi Kalbermatten beim Setup seines Splitboards in Hakuba © Scott Serfas

Splitboard-Felle sind längliche Streifen aus Stoff, die an der Unterseite des Boards mithilfe von Kleber oder Clips befestigt werden und es erst ermöglichen, einen Berg zu besteigen. Oben angekommen, zieht man das Fell einfach ab, packt es weg, verbindet das Board wieder und genießt hoffentlich erstklassigen Powder.

Bei der Auswahl der Felle ist es wichtig auf Material, Länge und Breite zu achten. Zur Auswahl stehen Materialien wie Nylon (normalerweise sehr preiswert, langlebig aber weniger gleitfähig), Mohair-Wolle (gutes Gleitverhalten, leicht aber geringere Lebensdauer) oder Mischfell (gut bei Grip, Gleitverhalten, Gewicht, Lebensdauer und Preis/Leistung). Nachdem du das richtig Material gefunden hast, ist es an der Zeit die Länge des Felles an die Größe deines Boards anzupassen und natürlich auch die Breite im Auge zu behalten. Die meisten Felle haben eine Universal-Breite (um die 140 mm), einige Hersteller bieten allerdings auch unterschiedliche Breiten an. Wenn das der Fall ist, achte darauf, so viel wie möglich deiner Board-Base zu bedecken, um die Traktion zu erhöhen.

Lawinenausrüstung

T4 AVALANCHE RESCUE PACKAGE © Backcountry Access

Die Grundausstattung besteht aus LVS-Gerät, Sonde und Schaufel. Ein LVS (=Lawinenverschüttetensuchgerät) ist ein Gerät, das ein Funksignal aussendet, um bei einem Lawinenunglück von seinen Kameraden geortet werden zu können. Eine Schaufel ist ebenfalls ein absolutes Must-have im Grundrepertoire jedes anständigen Splitboarders und geht über den Einsatz zur Gestaltung von Kickern weit hinaus. Im Notfall dient die Schaufel als Werkzeug, um eine verschüttete Person auszugraben oder die Schneestabilität zu überprüfen. Das letzte wichtige Gadget ist die Lawinensonde, die bei der Suche nach Verschütteten unter einer Lawine unerlässlich ist.