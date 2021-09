Dass keine dieser beiden Spotify-Playlists von Menschenhand zusammengestellt wird, mag den meisten schon bekannt sein. Zugegeben: Bei fast 300 Mio. Usern auch kaum anders lösbar. Auf was wollen wir also hinaus? Den Spotify-Algorithmus und die Frage, wie er arbeitet und ob er euch (unbewusst) in eine Geschmacksspirale gedrängt hat.

Dass keine dieser beiden Spotify-Playlists von Menschenhand zusammengestellt wird, mag den meisten schon bekannt sein. Zugegeben: Bei fast 300 Mio. Usern auch kaum anders lösbar. Auf was wollen wir also hinaus? Den Spotify-Algorithmus und die Frage, wie er arbeitet und ob er euch (unbewusst) in eine Geschmacksspirale gedrängt hat.

Dass keine dieser beiden Spotify-Playlists von Menschenhand zusammengestellt wird, mag den meisten schon bekannt sein. Zugegeben: Bei fast 300 Mio. Usern auch kaum anders lösbar. Auf was wollen wir also hinaus? Den Spotify-Algorithmus und die Frage, wie er arbeitet und ob er euch (unbewusst) in eine Geschmacksspirale gedrängt hat.

Der Spotify-Algorithmus zerlegt jeden Track in dutzende Parameter. Von der Geschwindigkeit, Instrumente und Dauer bis zur Klangfarbe sowie Höhen und Tiefen. Und wo andere Anbieter aufhören, geht das Superhirn eben noch einen Schritt weiter, ließt in diversen Blogs, den sozialen Netzwerken und auf YouTube mit.

Der Spotify-Algorithmus zerlegt jeden Track in dutzende Parameter. Von der Geschwindigkeit, Instrumente und Dauer bis zur Klangfarbe sowie Höhen und Tiefen. Und wo andere Anbieter aufhören, geht das Superhirn eben noch einen Schritt weiter, ließt in diversen Blogs, den sozialen Netzwerken und auf YouTube mit.

Der Spotify-Algorithmus zerlegt jeden Track in dutzende Parameter. Von der Geschwindigkeit, Instrumente und Dauer bis zur Klangfarbe sowie Höhen und Tiefen. Und wo andere Anbieter aufhören, geht das Superhirn eben noch einen Schritt weiter, ließt in diversen Blogs, den sozialen Netzwerken und auf YouTube mit.