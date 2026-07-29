Bike-City Stuttgart: Die besten Spots und Locations für Mountainbiker

Von offiziellen Downhill-Strecken über geduldete Wald-Trails bis zu Pumptracks für den Feierabend-Flow und Shops, in denen die Schrauber wissen, wovon sie reden. In diesem Guide zeigen wir dir, wo du vor und nach der Premiere des Stuttgart Cerro Abajo selbst an deinen Bike-Skills feilen kannst und in welchen Bikeshops du bei Bedarf fachmännische Hilfe bekommst.

01 Die 5 besten Downhill-Trails im Stuttgarter Umland

1. Woodpecker-Trail (Degerloch–Heslach)

Der Klassiker in Stuttgart ist die erste von einer deutschen Kommune offiziell betriebene Downhill-Strecke überhaupt. Der Woodpecker-Trail überwindet auf rund einem Kilometer 120 Höhenmeter und ist mit 27 Obstacles gespickt.

Länge: ca. 1 km

Höhenmeter: 120 hm

Start: unterhalb des Albplatzes, Stuttgart-Degerloch

Ziel: Karl-Kloß-Straße, Stuttgart-Heslach

Anfahrt: bequem mit der Zahnradbahn ab Marienplatz nach Degerloch shutteln

Pflicht: technisch einwandfreies Bike (Downhill/Freeride/Enduro), Vollvisierhelm und vollständige Protektorenausrüstung

Woodpecker Trail Stuttgart © Martin Lorenz / SMG

2. Klabuster-Trail (Kaltental / Zwickenberg)

Einer von drei Wald-Trails, die die Stadt Stuttgart im Rahmen ihres Freizeitkonzepts als Pilotprojekt geöffnet hat. Flowiger Charakter mit kleinen Sprüngen und sauber gebauten Anliegern. Ein Trail, den auch Einsteiger mit ein wenig Trailerfahrung gut meistern.

Charakter: flowig, S1–S2, einige Sprünge und Anlieger

Lage: Stadtwald Stuttgart-Süd, Zwickenberg/Kaltental

Status: offiziell geduldet, wird vom MTB Stuttgart e.V. gepflegt

Anfahrt: von Heslach/Marienplatz aus über Schotterwege erreichbar

3. Arizona-Trail (Botnang, Oberes Knaupental)

Zusammen mit dem Indiana-Jones-Trail einer der beiden Botnanger Test-Trails, die die Stadt legalisiert hat. Anspruchsvoller als der Klabuster-Trail, mit einigen technischen Passagen und echtem Waldcharakter.

Lage: Oberes Knaupental, Stuttgart-Botnang

Charakter: technisch, naturbelassen, S2-Niveau

Status: offiziell geduldet/geöffnet

Kombi-Tipp: wird von Locals meist zusammen mit dem Indiana-Jones-Trail als Lap-Runde gefahren

4. Indiana-Jones-Trail (Botnang)

Der Nachbar des Arizona-Trails und bei der Stuttgarter Szene laut Vereinsumfrage einer der drei beliebtesten Trails überhaupt – neben Arizona und Klabuster.

Lage: Botnang, oberhalb des Bärensees

Charakter: schnelle Abfahrt mit Wurzeln, Sprüngen und engen Kurven

Status: offiziell geduldet

Anfahrt: von Botnang oder über den Wildpark Bärensee

5. Bikepark Bad Wildbad

Für alle, die den kompletten Downhill-Kick suchen, lohnt der Abstecher in den Schwarzwald. Der bekannteste Bikepark Süddeutschlands liegt gut eine Autostunde von Stuttgart entfernt.

Entfernung: ca. 50 km westlich von Stuttgart

Charakter: von Flowtrail bis anspruchsvolle Downhill-Strecke für Profis

Streckenlänge: bis zu 5 km auf der längsten Abfahrt

Anfahrt: per Shuttle im Park

Wichtig für alle Trails: In Baden-Württemberg gilt die restriktive 2-Meter-Regel, nach der Radfahren auf schmaleren Wegen grundsätzlich untersagt ist. Woodpecker, Klabuster, Arizona und Indiana Jones sind aktuell als Pilotprojekt offiziell geöffnet bzw. geduldet. Bitte haltet euch an die Wegeführung und begegnet Wanderern mit Respekt, sonst ist der Spaß schnell wieder vorbei.

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02 Pumptracks und BMX-Spots in Stuttgart

1. Pumptrack Weilimdorf

Der Bikepark Weilimdorf ist rund um die Uhr frei zugänglich und punktet mit einem echten Extra: Während der Öffnungszeiten des angrenzenden Jugendhauses können Bikes und Helme sogar ausgeliehen werden.

Adresse: Solitudestraße 129, 70499 Stuttgart

Belag/Länge: Asphalt-Rundkurs, ca. 150 m

Geeignet für: alle Levels, dank Verleih auch spontaner Einstieg möglich

Pumptrack Stuttgart Weilimdorf © Thomas Hörner

2. Pumptrack Fasanenhof

Seit 2015 asphaltiert, mitten zwischen Bäumen und Grünflächen am Ost-Spielplatz gelegen. Der Rundkurs ist in Abschnitte unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen unterteilt.

Adresse: Fasanenhofstraße 14, 70565 Stuttgart

Fläche: ca. 500 m²

Belag: Asphalt

Geeignet für: Kleinkinder bis Erwachsene, mehrere Schwierigkeitsgrade auf einer Runde

3. Pumptrack Stuttgart-Mitte (Unterer Schlossgarten/Stöckach)

Der zentralste Pumptrack der Stadt. Ideal, wenn man ohne Auto direkt aus der Innenstadt zum Biken will.

Adresse: Unterer Schlossgarten (Stöckach), 70190 Stuttgart

Fläche: ca. 430 m²

4. Pumptrack Hedelfingen

Solide Anlage im Stuttgarter Osten, für breite Zielgruppen ausgelegt.

Adresse: Amstetter Straße 89, 70329 Stuttgart

Fläche: ca. 270 m²

Geeignet für: Kleinkinder, Kinder, Jugendliche und Erwachsene

5. Pumptrack Bad Cannstatt-Hallschlag

Naturnaher Erd-Schotter-Rundkurs im Mauganescht – für alle, die es weniger glatt und etwas rauer mögen.

Adresse: Hartensteinstraße 12, 70376 Stuttgart

Belag/Länge: Erd-Schotter-Rundkurs, ca. 75 m

Wichtig: Alle Anlagen sind kostenlos nutzbar. Auf den meisten gilt Helmpflicht per Nutzungsordnung, auch wenn's nur eine Runde vorm Feierabendbier sein soll.

24 Min Was ist Red Bull Cerro Abajo? Beim größten urbanen Downhill-Rennen der Welt messen sich die besten MTB-Fahrer:innen in steilen, engen und kurvigen Straßen.

03 Die besten MTB-Shops

extrabike (Stuttgart-Weilimdorf)

Kleiner, aber feiner Spezialist mit Fokus auf ausgesuchte Marken statt Riesensortiment. Die Werkstatt wurde vom Bike-Magazin mit "sehr gut" bewertet.

Adresse: Glemsgaustraße 24, 70499 Stuttgart

Verkaufsfläche: ca. 190 m²

Marken: Rotwild, Mondraker, NS Bikes, Stevens, Colnago

Service: Meisterwerkstatt, individuelle Beratung, Bike-Leasing (Jobrad, Business Bike, Bikeleasing), Annahme von Fremdrädern zum Service je nach Kapazität

Radschlag (Stuttgart-Vaihingen)

Seit 1997 eine der festen Größen der Stuttgarter Bikeszene, mit einem Markenmix, der bei Core-Bikern für echtes Kopfnicken sorgt.

Adresse: Schießmauerstraße 31, 70563 Stuttgart

Marken: Liteville, Ibis, Colnago, Cube, Stevens, Cannondale, Orbea, Ridley, Gudereit

Service: eigene, kürzlich erweiterte Werkstatt (Bergnelkenstraße 7) mit zusätzlichen Arbeitsplätzen, individuelle Aufbauten, Dienstrad-Leasing über Jobrad

Bikesnboards Stuttgart

Der "Local Dealer" in der Tübinger Straße, seit 2009 in Stuttgart zuhause – mit Café-Ecke zum After-Bike-Talk.

Adresse: Tübinger Straße 55, 70178 Stuttgart

Sortiment: breites Multi-Marken-Programm über MTB, E-MTB, Gravel und Rennrad

Service: hauseigene Fachwerkstatt, professionelles Bikefitting (SQlab/Smartfit-System), Bike-Leasing über nahezu alle gängigen Anbieter, regelmäßige MTB-Ausfahrten und Events