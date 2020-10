Das ist StalaMuerte: 10 Fakten über den Schweizer Breaker

In nur fünf Jahren hat sich der Schweizer HipHop-Dancer Stala Muerte an die Spitze der Szene getanzt. Seine unglaublich präzise Beinarbeit, seine einzigartige Agilität und seine Kreativität, die er neben seinem Battle-Brother Diablo aus Paris an den Tag legt, haben ihm unzählige Titel eingebracht. Unvergesslich bleibt sein Sieg über die Les Twins im Jahr 2019 im Viertelfinale von Juste Debout.

Diesen Moment bei Juste Debout war für ihn der glücklichste Tag seines Lebens, war doch auch einer der letzten mit seiner Mutter. Er legte all seine Emotion in den Tanz und seitdem ist StalaMuerte zur unaufhaltsamen Kraft in der Breaker-Szene geworden.

Obwohl er den Großteil des Jahres 2020 passen musste, träumt er bereits von den Tagen, wo er wieder mit seinen Kollegen performen kann, ganz besonders in Ländern wie Japan, die diese Kultur groß feiern. Vor allem aber freut sich der StalaMuerte darüber, teil des Red Bull Teams zu sein, in dem sich eine Vielzahl an Möglichkeiten auftun.

1. HipHop liegt in seinem Blut

Den ersten Stil, den ich gelernt habe, war Breaking; ich war vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Ich habe wegen meines Bruders mit dem Tanzen begonnen - nicht nur mit den Moves, er hat mir VHS-Kassetten gezeigt und mich in die HipHop-Kultur eingeführt. Er tanzt nicht mehr, aber er kreiert HipHop-Beats. Mittlerweile tanzt aber auch mein kleiner Bruder im selben Style wie ich und er ist DJ. Also, ich glaube, dass es in unseren Genen liegt.

2. Er hat verschiedene Styles auf Lager

Nach dem Breaking begann ich mit dem Smurfing, dabei geht es allein darum, wie du deinen Körper in Wellenbewegungen bewegst. Danach machte ich etwas Krump und vor 11 Jahren begann ich mit HipHop-Freestyle. Viele fragen mich, ob ich aus dem Contemporary komme und sie meinen, "verdammt, das schaut echt anmutig aus", wenn ich tanze. Ich hab das aber nie gelernt, also ist das echt witzig zu hören. Ich lasse mich von Moves inspirieren, ignoriere dabei aber das Genre. Wenn ich etwas sehe, das mir gefällt, arbeite ich einfach damit.

3. Alles begann auf der Straße...

Ich fühlte mich nicht so, als würde ich mit meinem Tanz "berühmt" oder "bekannt" werden, bis ich angefangen habe, zu reisen. Meinen ersten Workshop außerhalb des Landes hielt ich in Italien und es tauchten etwa 100 Teilnehmer auf!

Ich zog mein Programm durch und am Ende kamen einfach die Leute und wollten ein Foto mit mir. Für mich war das alles neu und ich wusste nicht, was zum Teufel da gerade passiert. Als also einer dieser Kids zu mir kam, fragte ich: "Warum willst du ein Bild mit mir? Ich bin doch kein Superstar?" Ich dachte mir, er ist verrückt! Die anderen Dancer erklärten mir, dass das völlig normal sei.

4. Pariser Breaker und HipHop-Freestyles brachten ihn dazu, sein größtes Hindernis zu überwinden.

Die erste große Challenge war, dass ich mir zu viele Gedanken darüber machte, was die Leute über meinen Tanz denken. Ich konnte das nicht ablegen, bis ich nach Paris kam. Keiner schenkte dem, was die anderen über einen dachten, Aufmerksamkeit. Sie alle waren stark und gut - und genau deshalb verschwende ich keinen Gedanken daran, meine Skills in Zweifel zu ziehen. Wäre ich nicht selbstsicher, würde ich im Battle verliere. Nach diesem Erlebnis war ich mit mir im Reinen. Ich vertraute meiner Vision.

Die erste große Challenge war, dass ich mir zu viele Gedanken darüber machte, was die Leute über meinen Tanz denken. Ich konnte das nicht ablegen, bis ich nach Paris kam. Keiner schenkte dem, was die anderen über einen dachten, Aufmerksamkeit. Sie alle waren stark und gut - und genau deshalb verschwende ich keinen Gedanken daran, meine Skills in Zweifel zu ziehen. Wäre ich nicht selbstsicher, würde ich im Battle verliere. Nach diesem Erlebnis war ich mit mir im Reinen. Ich vertraute meiner Vision.

Die erste große Challenge war, dass ich mir zu viele Gedanken darüber machte, was die Leute über meinen Tanz denken. Ich konnte das nicht ablegen, bis ich nach Paris kam. Keiner schenkte dem, was die anderen über einen dachten, Aufmerksamkeit. Sie alle waren stark und gut - und genau deshalb verschwende ich keinen Gedanken daran, meine Skills in Zweifel zu ziehen. Wäre ich nicht selbstsicher, würde ich im Battle verliere. Nach diesem Erlebnis war ich mit mir im Reinen. Ich vertraute meiner Vision.

5. Aus zwei wurde ein Ganzes, als er seinen Battle-Brother fand...