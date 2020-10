Star Wars Squadron: mit diesen 11 Tipps lebt ihr länger im All

Knapp 40 Euro und von Kritik und Gamern gleichermaßen in den ersten Tagen hoch gelobt - das ist der neue 5vs5 Shooter Star Wars Squadrons. Hat uns EA tatsächlich positiv überraschen können und mit Star Wars Squadrons einen Herbst-Hit gelandet? Es sieht wirklich so aus. Ein Grund mehr, sich in die Raumschlacht zu werfen. Mit unseren Tipps vermeidet ihr allzu großen Frust in den ersten Stunden.

Spielt die Kampagne

So verlockend es ist, sich gleich ins Online-Getümmel zu werfen, kämpft euch zunächst durch die gar nicht so schlecht erzählte Story. Ihr lernt ein paar Charaktere kennen und viel wichtiger, die Schiffe der zwei unterschiedlichen Fraktionen. Zumindest die Grundlagen und Unterschiede zwischen Jägern und Bombern sollte euch danach vertraut sein.

Nicht still stehen

Nur in Bewegung bleiben hält euch am Leben. Je statischer ihr seid, desto angreifbarer. Manchmal lohnt eine Vollbremsung, die von diversen Mods sogar unterstützt wird, aber in der Regel heißt es Manöver fliegen, Haken schlagen, usw. Denkt euch nur in die Rolle eurer Gegner. Auf was würdet ihr lieber schießen - auf eine stillstehende Dose oder einen wenigen A-Wing? Eben.

Was das "Gegner markieren" anbetrifft, spielt euch und nutzt alle Möglichkeiten. Gegner vor euch, Gegner, der euch verfolgt - es gibt zahlreiche Möglichkeiten, auch dem Team zu sagen, was das nächste Ziel sein soll.

Sucht euch Freunde

Ohne Kommunikation macht das Spiel spätestens in den Raumschlachten keinen Spaß mehr. Sucht euch deshalb in eurem Freundeskreis ein paar Star Wars oder VR Fans zusammen und geht das Abenteuer gemeinsam an. Spätestens wenn man die ersten gemeinsamen Erfolge feiert, sollte die Gruppe Feuer und Flamme für das Spiel sein.

Große Auswahl

Neben der Komposition eures 5-Mann-Teams, spielt natürlich eure persönliche Vorliebe eine Rolle. Beide Seiten haben einen sehr wendigen Fighter, eine Allzweckwaffe, einen Bomber und einen Supporter in der Auswahl. Probiert alles einmal aus, um die Stärken und Schwächen der Raumschiffe zu kennen. In den Dogfights werdet ihr meist die Jäger nutzen, aber in den Raumschlachten setzt sich euer Team idealerweise aus allen verfügbaren Waffen zusammen.

Mit VR-Brille seit ihr noch mehr im Geschehen © EA

Training ist alles

Das Spiel bietet die Möglichkeit, das Fliegen eures Raumschiffs in diesem Trainings-Modus zu üben. Staubtrocken, aber so lernt ihr am schnellsten speziell in engen Umgebungen sicher zu manövrieren. Natürlich lernt ihr das auch in den Dogfights, aber da kann Frust sehr schnell zum Dauerbegleiter werden.

Power Distribution

Engines, Waffen, Schilde. Verschiedene Situationen erfordern unterschiedliche Schwerpunkte. Das Spiel lässt euch via D-Pad die Energie eures Raumschiffs auf eines der drei Dinge fokussieren, was z.B. stärkeren Waffenschaden oder schnelleres Fliegen erlaubt. Hier befinden wir uns zwar schon im Profi-Modus, aber wenn ihr das Game längerfristig spielen wollt, dann lernt dieses Power-Management.

Bei den Raumschlachten wird es schon unübersichtlich © EA

Shields Focusing

Ihr steuert auf einen gegnerischen Sternenzerstörer zu oder werdet von hinten beschossen. In beiden Fällen lohnt es die Schilde auf eine Seite zu fokussieren, dh volle Stärke auf die Rück- oder die Frontschilde. Das erhöht eure Lebenszeit und ist eigentlich ein Standard-Move, den ihr euch schnell beibringen solltet.

Raketen incoming!

Das nervende Piepen, wenn euch ein Gegner anvisiert und wohl gleich seine einzige Rakete auf euch abfeuert, kann schon nerven. Am besten ihr bewegt euch, um das Anvisieren zu unterbrechen. Sollte der “Lock on” eures Gegners erfolgreich sein, ist das noch nicht das Ende. Sobald die roten Pfeile auf eurem Bildschirm auftauchen, lasst ihr eure Täuschkörper los und seid die Gefahr bei gutem Timing los.

XP farmen

Wollt ihr schnell an Punkte kommen, mit denen ihr Mods aber auch kosmetische Veränderungen freischaltet, spielt am besten ein paar Runden gegen die KI. Das ist nicht ganz so lustig wie gegen Menschen anzutreten, geht am leichtesten Schwierigkeitsgrad aber weitaus schneller. Das Spiel gibt euch allerdings auch im normalen Spiel schnell die Möglichkeit, ein paar Mods und Lackierungen zu kaufen. “Farmen” ist also für die meisten von euch sicher nicht notwendig.

Kennt eure Umgebung

In den Dogfights gibt es Maps mit Hindernissen, zB Asteroiden, aber auch Maps ohne Deckungsmöglichkeiten. Sprecht euch mit eurem Team ab, welche Strategie ihr anwenden wollt, um euch an die unterschiedlichen Umgebungen anzupassen. Bei Deckungen kann man Feinden schon mal entkommen - bei den offenen Maps lohnt es eher zusammenzubleiben und Gegner zu fokussieren.

In der Story erlebt ihr beide Seiten © EA

Meistert euren Spielstil