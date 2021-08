Das Steam Deck von Valve - Must-Have oder Gimmick?

Lange haben sich Gerüchte um eine potentielle Steam-Konsole gerankt. Project Neptune war der Name, der immer wieder auf einschlägigen News-Seiten zu lesen war. Am 15.07.2021 hat Valve das Steam Deck enthüllt: Eine Handheld-Lösung, um eure gesamte Steam-Bibliothek unterwegs zu zocken. Es wird viel versprochen: Ein günstiger Einstiegspreis von 419€, pfeilschnelle Ladezeiten, gute Performance und die mögliche Nutzung als regulärer Desktop via Docking-Stations.