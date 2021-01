11 Rennen hat Stefan Bradl im Jahr 2020 abgeliefert, dabei 27 Punkte geholt und zum Saisonfinale in Portugal sein bestes Rennen auf Platz 7 beendet. Da war es dann wieder "das große Kribbeln" – diese besondere Emotion eines Rennfahrer, die man laut Stefan im normalen Leben so nicht spüren kann. Fortsetzung 2021? We will see...