Zuhause, wo das Ende beginnt: Stefan Glowacz im Porträt

2020 erfährt Glowacz eine weitere Lebenslektion am eigenen Leib. Wenige Wochen vor seiner lange vorbereiteten Alpen Expedition "Wallride" wird bei Stefan Glowacz eine Herzmuskelbrücke diagnostiziert. "Um diese Anomalie zu beheben, wurde mir eine Arterie aus dem Brustkorb rausoperiert und an das eingeklemmte Gefäß am Herzen angedockt", erinnert sich Glowacz. Ein Eingriff am offenen Herzen, den Glowacz aber gut übersteht, auch wenn er mit den Nachwirkungen der Herz-OP noch etwas länger zu kämpfen hat.