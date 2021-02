Das erwartet euch im Winter Update von Street Fighter V

Mit einem Live-Stream präsentierte Capcom ein große Menge an Content, auf die sich Spieler in den nächsten Monaten freuen konnten. Darunter detaillierte Infos zu kommenden Charakteren, Mechaniken und Updates.

Neuer Charakter: Dan Hibiki

Mit dem Winter-Update am 22. Februar erscheint auch der erste Charakter der fünften Content-Season: Dan Hibiki.

Dans Special Moves erinnern auf den ersten Blick an Shotokan-Charaktere wie Ryu, Ken und Akuma. Er besitzt einen Feuerball, den Gadoken, und einen Uppercut mit dem Namen Koyruken. Allerdings sind seine Bewegungen wesentlich weniger kontrolliert als die, der erfahreneren Kämpfer.

V-Trigger 1 ist sein stärkerer Feuerball, Haoh Gadoken, der sich aufladen lässt und nach einer bestimmten Zeit den Block des Gegners durchbrechen kann. Tenchi Saikyo no Kata, Dans V-Trigger 2, vestärkt seinen regulären Feuerball und Uppercut. So wird letzterer zum Beispiel komplett unverwundbar, und dadurch zu einem echten Dragon Punch.

In vergangenen Teilen war Dan immer eine Art Prügelknabe. Seine Kampffähigkeiten waren limitiert, seine Feuerbälle winzig und er konnte sich primär durch eine Vielzahl von Taunts vom Rest der Riege abheben. Dies begründet sich darauf, dass er als Parodie auf den Art of Fighting-Charakter

Seine Fähigkeit Angriffe per V-Skill abzubrechen eröffnet völlig neue Möglichkeiten.

Seine Street Fighter V-Version scheint dem ein Ende zu setzen. Alles was wir soweit von Dan gesehen haben sieht sehr Interessant aus.

Seine Street Fighter V-Version scheint dem ein Ende zu setzen. Alles was wir soweit von Dan gesehen haben sieht sehr Interessant aus. Seine Fähigkeit Angriffe per V-Skill abzubrechen eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Ob sich der Saikyo-Meister gegen den Rest der Straßenkämpfer behaupten kann, wird sich bald zeigen.

Neue Mechanik: V-Shift

Das kommende Balance-Update bringt eine neue, defensive Mechanik in Spiel:

Das kommende Balance-Update bringt eine neue, defensive Mechanik in Spiel: V-Shift nutzt einen Block eures V-Balken und lässt euren Charakter einen unverwundbaren Dash nach Hinten ausführen. Solltet ihr dabei einem Move perfekt ausweichen, entsteht zudem ein Zeitlupen-Effekt, der euch dabei hilft den Gegner zu bestrafen. Solltet ihr V-Shit allerdings nutzen, ohne dass ihr einem Angriff ausweicht, verschlingt die Aktion euren kompletten V-Balken.

Season Pass Bonus: Eleven

Eleven ist ein Formwandler, der sich in jedem Match in einen anderen, verfügbaren Charakter verwandelt.

Solltet ihr euch den Season Pass für die fünfte Saison gekauft haben, bekommt ihr mit dem Release von Dan noch einen weiteren Charakter geliefert: Eleven ist ein Formwandler, der sich in jedem Match in einen anderen, verfügbaren Charakter verwandelt. Im Spiel verhält er sich dann identisch wie der Original-Kämpfer, behält aber seine glänzende Optik.

Eleven verwandelt sich in andere Charaktere

Kostenlos für alle: The Grid 2 und Balance-Anpassungen

Egal ob ihr den Season Pass, oder Dan individuell, gekauft habt, ihr erhaltet am 22. Februar auf jedenfall das kostenlose Balance-Update.

