Street Fighter 6: Alles was wir bisher über das Game wissen

Steuerung: Modern vs. Klassisch

In der State of Play am 3. Juli 2022 zeigte Capcom den ersten großen Gameplay-Trailer für Street Fighter 6. Gleichzeitig wurden auf der neu aufgesetzten Website,

Am 21. Februar enthüllte Capcom die Zukunft von Street Fighter. In einem kurzen Teaser wurde der kommende Teil des renommierten Fighting Game-Franchises vorgestellt. Viel ist zu Street Fighter 6 noch nicht bekannt. Wir haben euch alle aktuell verfügbaren Informationen zusammengetragen.

haben wir bereits in einem Artikel vorgestellt. Was sich davon letztendlich bewahrheitet wird die Zukunft zeigen.

Ihr trefft auf Rivalen und ikonische Charaktere, lernt neue Moves und kämpft euch an die Spitze.

Für Einzelspieler wird der World Tour-Modus der Kern von Street Fighter 6 sein. Hier erschafft ihr einen Charakter und erkundet die Spielewelt. Ihr trefft auf Rivalen und ikonische Charaktere, lernt neue Moves und kämpft euch an die Spitze.

World Tour spielt in Metro City

Action- oder Kampfsequenzen innerhalb dieses Modus waren noch nicht zu sehen. Es ist also unbekannt wie groß der Adventure-Teil von World Tour ist, oder wie groß die Spielewelt sein wird.

Der aktuelle Trailer zeigt primär Szenen aus Metro City. Action- oder Kampfsequenzen innerhalb dieses Modus waren noch nicht zu sehen. Es ist also unbekannt wie groß der Adventure-Teil von World Tour ist, oder wie groß die Spielewelt sein wird.

Moves können mit Overdrive verstärkt werden. Das Äquivalent in älteren Teilen der Reihe sind EX-Moves.

Overdrive: Moves können mit Overdrive verstärkt werden. Das Äquivalent in älteren Teilen der Reihe sind EX-Moves.

Hält man den Parry gedrückt gibt man stetig Drive aus, pariert aber in dieser Zeit alle Angriffe. Wer mit perfektem Timing pariert, löst einen Perfect Parry aus. Die erinnert an die Parry-Mechanik aus Street Fighter III.

Drive Parry: Hält man den Parry gedrückt gibt man stetig Drive aus, pariert aber in dieser Zeit alle Angriffe. Wer mit perfektem Timing pariert, löst einen Perfect Parry aus. Die erinnert an die Parry-Mechanik aus Street Fighter III.

Das Spiel nennt diesen Steuerungstyp "Modern" und dieser erinnert ein wenig an die "Stylish"-Option der Arc System Works-Fighter Guilty Gear und BlazBlue.

Street Fighter 6 wird eine alternative Steuerungsoption für Einsteiger bieten. Das Spiel nennt diesen Steuerungstyp "Modern" und dieser erinnert ein wenig an die "Stylish"-Option der Arc System Works-Fighter Guilty Gear und BlazBlue.

Die modernen und klassischen Steuerungstypen in Street Fighter 6

Esport Stars wie Daigo and Tanukana erzählen uns vom Leben als Pro-Gamer in Japan.

Street Fighter wurde vor allem durch seinen ikonischen Cast an Charakteren bekannt. Auch Teil 6 möchte natürlich an diesen Trend anschließen.

Street Fighter wurde vor allem durch seinen ikonischen Cast an Charakteren bekannt. Auch Teil 6 möchte natürlich an diesen Trend anschließen. Aktuell sind die folgenden wiederkehrenden Fighter bekannt:

Chun Li ist etwas älter und trainiert nun Kinder in Metro City

Jamie ist ein Newcomer in Street Fighter 6

Tatsächlich ist die Engine aber im Stande mehr zu leisten als fotorealistische Looks.

Capcom greift dieses mal auf die hauseigene RE-Engine zurück, die zuletzt in den Remakes von Resident Evil 2 und 3, sowie Resident Evil Village zum Einsatz kam.

Capcom greift dieses mal auf die hauseigene RE-Engine zurück, die zuletzt in den Remakes von Resident Evil 2 und 3, sowie Resident Evil Village zum Einsatz kam. Tatsächlich ist die Engine aber im Stande mehr zu leisten als fotorealistische Looks. Monster Hunter Rise baut ebenfalls auf RE-Engine auf und zeigt eine wesentlich stilisiertere Optik.

