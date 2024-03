Street Fighter 6: Bestätigte DLC-Kämpfer und unsere Wunschliste

Street Fighter 6 hat sich als triumphale Rückkehr der klassischen Kampfspielserie erwiesen, indem es robuste Einzelspieler-Inhalte mit einer verfeinerten Version des Mehrspielermodus verbunden hat. Die Charakterauswahl enthält einige Favoriten der Serie, sowie einige fantastische neue Fighter. Weitere sind in den kommenden DLC-Paketen zu finden. Hier stellen wir euch die bestätigten Charaktere vor und verraten dir, welche Kämpfer wir in zukünftigen Seasons gerne wiedersehen würden.

01 Bestätigte Charaktere

Ed

Ed ist der neuste Charakter im Street Fighter 6-Roster © Capcom

Der Psycho-Boxer Ed ist der neuste DLC-Charakter für Street Fighter 6 und am 27. Februar erschienen. Er tauchte erstmals in Street Fighter V auf und war ursprünglich mit Obermotz M. Bison verbündet. Ed konnte sich aber aus seinen Fängen befreien und gründete die Organisation Neo Shadaloo, um anderen zu helfen, die in die bösen Machenschaften seines ehemaligen Meisters verwickelt sind.

In Street Fighter 6 setzt Ed ausschließlich Schläge ein. Auch wenn dies seinen Nutzen im Kampf einzuschränken scheint, kann er die Psycho-Power nutzen, um einen Mangel an Kicks auszugleichen. Ed kann mit seinen fast elastischen Schlägen eine größere Reichweite als die meisten anderen Kämpfer:innen erzielen und Lücken mit Leichtigkeit schließen.

Mit seinen Special-Moves kann er seine Psycho-Power aktivieren. Mit Psycho Blitz kann er seine Gegner mit einer Reihe von schnellen, flackernden Schlägen treffen. Psycho Shot ist ein Fernkampfangriff, mit dem Ed einen Ball aus Psycho-Power mit mehreren Treffern freisetzt. Mit seiner Super-Art der Stufe 3 kann Ed seine Feinde in eine Psycho-Power-Falle locken und zu seinem persönlichen Sandsack machen.

Akuma

Akuma hat einen neuen Look in Street Fighter 6 © Capcom

Der letzte Charakter im ersten Season Pass von Street Fighter 6 ist der mächtige Akuma. Akuma wurde zum ersten Mal in Super Street Fighter II Turbo vorgestellt und ist Ryus erbittertster Rivale, der als einer der großen Bösewichte der Street Fighter-Reihe gilt. In Street Fighter 6 trägt er einen neuen, coolen Look, mit einer weißen Haarmähne, einem wilden weißen Bart und fehlendem Hemd, um einen animalischen Eindruck zu erwecken.

Akuma ist berühmt für seinen risikoreichen, offensiven Spielstil und verfügt über ein ähnliches Moveset wie die Shotokans Ryu und Ken. Akuma kann Hadoukens schleudern und Shoryuken einsetzen, hat aber nur wenige Verteidigungsmöglichkeiten, was bedeutet, dass er am besten für Spieler geeignet ist, die die totale Aggression bevorzugen.

Das genaue Veröffentlichungsdatum für diesen mit Spannung erwarteten Kämpfer ist noch nicht bekannt, aber es wird erwartet, dass er im Frühjahr 2024 erscheint.

02 Charaktere, die wir sehen wollen

Seth

Seth wäre eine willkommene Ergänzung für Street Fighter 6 © Capcom

Seth, ein Liebling des EVO-Champions von 2023, Amjad "AngryBird" Alshalabi, war der Hauptgegner in Street Fighter IV. Der CEO der Waffensparte von Shadaloo ist einer von vielen gentechnisch veränderten Ersatzkörpern für M. Bison und verfügt über enorme Stärke und Kampffähigkeiten.

Ähnlich wie Dhalsim verfügt Seth über eine hohe Elastizität, die ihm eine enorme Reichweite und Nützlichkeit in Kämpfen verleiht. In Street Fighter V hat Seth extrem starke Anti-Air-Moves, die ihn zu einem guten Allrounder gegen unterschiedliche Gegner machen. Außerdem kann er mit Leichtigkeit die Seite wechseln und so blitzschnell um seine Gegner herumschwirren.

Seth war in seiner Ur-Version so mächtig, dass es zu Balanceproblemen kam. Das Entwicklerteam wird also vorsichtig sein müssen, wenn es sich entscheidet, ihn in Street Fighter 6 zu implementieren. Dennoch ist der Charakter ein Fan-Favorite und würde sicherlich eine starke erste Ankündigung für das zweite Jahr der DLC-Kämpfer abgeben.

Rufus

Rufus ist ein täuschend schneller und wendiger Charakter © Capcom

Rufus, der ebenfalls erstmals in Street Fighter IV auftaucht, ist ein großmäuliger, amerikanischer Kung-Fu-Kämpfer und selbsternannter Rivale von Ken Masters.

Rufus ist ein offensiver Rushdown-Charakter mit starken Combos und einer, für einen Charakter seiner Größe, ungewöhnlich überdurchschnittlichen Beweglichkeit. In Street Fighter IV war Rufus' Galactic Tornado ein sich drehender Handflächenschlag, mit dem er Geschosse umgehen konnte, was seine Zoning-basierte Gegner ins Schwitzen brachte. Sein Messiah Kick war ein Flip-Kick, der Folgeangriffe mit unterschiedlicher Trefferhöhe und Startup ermöglichte, und sein Snake Strike gab ihm eine schnelle Anti-Air-Option.

Wir haben Rufus seit Street Fighter IV nicht mehr spielen können. Es wäre also schön, einen Charakter mit einem so speziellen Widerspruch zwischen Aussehen und Spielstil als DLC wiederzusehen. Außerdem wäre es spannend zu sehen, wie die RE-Engine mit seiner Bauchphysik umgeht.

Sagat

Sagat macht sich bereit für Tiger Shots und Uppercuts © Capcom

Sagat, der im ursprünglichen Street Fighter als nicht spielbarer Boss-Gegner auftrat, kehrte später in Street Fighter II zurück, bevor er im Update Street Fighter II: Championshio Edition spielbar wurde. Er ist der "Imperator des Muay Thai" und ein ehemaliges Mitglied von Shadaloo, wo er der persönliche Leibwächter von M. Bison war.

Masato "Bonchan" Takahashi meldete sich, um zu sagen, dass Sagat seine Stimme bekommen würde, um als DLC zu Street Fighter 6 hinzugefügt zu werden. "Er war schon immer mein Hauptcharakter", sagt Bonchan, "deshalb möchte ich sehen, wie er in Street Fighter 6 sein wird."

Sagat ist ein großer und starker Offensivcharakter mit einem einfachen, aber effektiven Moveset. Sein ikonischer Tiger Shot ist ein Projektil, das sich gut für Zoning eignet, und sein Tiger Upercut ist ein großartiges Anti-Air. Sagats überdurchschnittliche Größe verschafft ihm eine gute Reichweite, um Combos zu initiieren, aber das kann sich auch nachteilig auswirken, da es für Charaktere leicht ist, sich unter seinen hohen Tritten zu ducken.

Sagat ist ein klassischer Street Fighter-Charakter, und es wäre gut, wenn ein weiterer Power-Charakter wie Marisa zum Roster stoßen würde. Es gab einige Hinweise darauf, dass wir ihn in Street Fighter 6 spielen können, denn wir sehen ihn im World Tour-Modus, wie er auf einem Konzert Gitarre spielt. Dies geschieht, wenn Dee Jay sich an Shadaloo erinnert und fälschlicherweise glaubt, das Verbrechersyndikat sei eine beliebte Band.

Dan

Dan wird allgemein als Witz betrachtet. Aber Witze machen doch Spaß, oder? © Capcom

Dan taucht erstmals in Street Fighter Alpha auf. Er ist ein arroganter, überheblicher und schwacher Autodidakt, der ein erfolgloses Dojo betreibt. Dan benutzt den Saikyo-Style, einen selbsternannten "ultimativen" Kampfstil, den er aus einer Mischung verschiedener Techniken, hauptsächlich dem Kampfstil seines Vaters, und großspurigem Auftreten entwickelt hat.

Dans Bewegungen sind langsam, haben kurze Reichweite und wirken unbeholfen. Sein Gadoken ist ein Projektil mit einer absurd kurzen Reichweite, sein Dankukyaku ist ein dreifacher fliegender Tritt, der sehr leicht zu blocken ist, sein Koryuken ist ein Anti-Air-Uppercut mit einer sehr geringen horizontalen Reichweite und sein Premium Sign ist ein völlig unwirksamer Move, bei der er ein Porträt unterschreibt und es auf den Gegner schleudert. Kurz gesagt: Er ist eine Witzfigur.

Warum sollte Dan ein guter DLC sein? In Street Fighter V hat Dan beweisen können, dass man mit seinem Design durchaus einen gut spielbaren Fighter erstellen kann, der nichts von seinem stümperhaften Charme verliert. Einen ähnlichen Ansatz würden wir uns natürlich dann auch für Street Fighter 6 wünschen. Es wäre schade einen Slot für einen Kämpfer zu opfern, der offensichtlich darauf ausgelegt ist schlecht zu sein.