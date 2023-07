Wie sah die Entwicklungsreise von Street Fighter 6 aus?

Daigo 'The Beast' Umehara A double Guinness World Record-holder and Street Fighter legend, Japan's Daigo 'The Beast' Umehara has been gaming competitively since 1995.

Masato ‘Bonchan’ Takahashi One of the world’s very best Street Fighter players.

Tsunehiro ‘Gachikun’ Kanamori One of the world's truly elite Street Fighter players, Japan's Tsunehiro ‘Gachikun’ Kanamori has won a staggering array of titles.

Gachikun prepares for battle once again

Für Capcom war es klar, dass sie mit Street Fighter 6 aus den Fehlern von Street Fighter V lernen mussten. Und soweit schien die Zuversicht vorhanden zu sein. Nach dem ersten Gameplay-Reveal während einer Sony State of Play konnten viele Spieler beruhigt ausatmen. Es war nun klar, wie das neue Street Fighter aussehen würde. Etwas, was nach dem ersten Teaser nicht ganz klar war. Doch auch von diesem ließen sich manche Anhänger der Reihe nicht verunsichern. So auch nicht der Content Creator Michael "Rooflemonger" Townsend.

Für Capcom war es klar, dass sie mit Street Fighter 6 aus den Fehlern von Street Fighter V lernen mussten. Und soweit schien die Zuversicht vorhanden zu sein. Nach dem ersten Gameplay-Reveal während einer Sony State of Play konnten viele Spieler beruhigt ausatmen. Es war nun klar, wie das neue Street Fighter aussehen würde. Etwas, was nach dem ersten Teaser nicht ganz klar war. Doch auch von diesem ließen sich manche Anhänger der Reihe nicht verunsichern. So auch nicht der Content Creator Michael "Rooflemonger" Townsend.

Für Capcom war es klar, dass sie mit Street Fighter 6 aus den Fehlern von Street Fighter V lernen mussten. Und soweit schien die Zuversicht vorhanden zu sein. Nach dem ersten Gameplay-Reveal während einer Sony State of Play konnten viele Spieler beruhigt ausatmen. Es war nun klar, wie das neue Street Fighter aussehen würde. Etwas, was nach dem ersten Teaser nicht ganz klar war. Doch auch von diesem ließen sich manche Anhänger der Reihe nicht verunsichern. So auch nicht der Content Creator Michael "Rooflemonger" Townsend.

Das ist eine komplette Neuheit für Street Fighter. Du kannst hier wirklich viel herumexperimentieren.", erklärt Rooflemonger. "Das einzige, dass an World Tour herankommt ist der Konquest-Modus aus Mortal Kombat Deception. Dort spielt man als Shujinko und lernt Moves von anderen Charakteren in der Spielewelt. Also hoffe ich es wird genau so sein. Nur mit Street Fighter. Ich freue mich wirklich darauf."

Das ist eine komplette Neuheit für Street Fighter. Du kannst hier wirklich viel herumexperimentieren.", erklärt Rooflemonger. "Das einzige, dass an World Tour herankommt ist der Konquest-Modus aus Mortal Kombat Deception. Dort spielt man als Shujinko und lernt Moves von anderen Charakteren in der Spielewelt. Also hoffe ich es wird genau so sein. Nur mit Street Fighter. Ich freue mich wirklich darauf."

Das ist eine komplette Neuheit für Street Fighter. Du kannst hier wirklich viel herumexperimentieren.", erklärt Rooflemonger. "Das einzige, dass an World Tour herankommt ist der Konquest-Modus aus Mortal Kombat Deception. Dort spielt man als Shujinko und lernt Moves von anderen Charakteren in der Spielewelt. Also hoffe ich es wird genau so sein. Nur mit Street Fighter. Ich freue mich wirklich darauf."