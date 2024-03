So spielt ihr Street Fighter wie ein Profi

Seit Street Fighter 1987 zum ersten Mal in die Spielhallen kam, ist das Spiel für seine hohe Schwierigkeitsstufe bekannt. Street Fighter ist leicht zu erlernen, aber schwer zu meistern, und hat sich im Laufe der Jahre mit zahlreichen Charakteren weiterentwickelt. Jeder von diesen bringt seine eigenen einzigartigen Fähigkeiten und persönlichen Kampfstil mit. In jeder neuen Version der legendären Serie wurden neue Mechaniken eingeführt, mit denen sich die Spieler:innen auseinandersetzen müssen.

Mit der Zeit wuchs Street Fighter und damit auch die Turnierspieler, die sich über die Jahre teilweise zu echten Legenden entwickelten. Daher hat es den Ruf, eines der weniger einsteigerfreundlichen Spiele für Kampfspiel-Neulinge zu sein. Wenn du das hier liest, bist du wahrscheinlich schon ein Fan und fragst dich, wie du es mit den Stars der Turnierszene in die große Liga schaffst. Es ist kein leichter Weg, aber mit ein wenig Hilfe von den Champions kannst du es schaffen.

11 Min Mind of a Beast Daigo Umehara steht seit Jahren an der Weltspitze des Street Fighter-eSports, liebt aber immer noch jede neue Herausforderung.

01 Fang klein an

Mit Street Fighter 6 hat Capcom echte Bemühungen unternommen, um das Spiel einladender zu gestalten. Zum einen existieren nun die Modern-Controls, eine alternative Steuerungsoption, die es erlaubt komplexe Moves mit einem einfachen Tastendruck auszuführen. Natürlich gibt es auch weiterhin die klassische Steuerung, die von vielen als die "wahre" Art zu spielen angesehen wird. Allerdings haben schon ein paar Spieler:innen gezeigt, dass dieser "Klassenkampf" unnötig ist und beide Methoden Seite an Seite stehen können.

In der World Tour kannst du von legendären Kämpfern gecoacht werden © Capcom

Street Fighter 6 bietet auch robuste Einzelspieleroptionen. Der Arcade-Modus kehrt ebenso zurück wie die Übungsmodi, aber es gibt auch World Tour, einen Kampagnenmodus mit offener Spielwelt. In diesem können Spieler:innen durch Kämpfe gegen KI-Gegner die Grundlagen erlernen und sogar die Fähigkeiten und Movesets legendärer Street Fighter-Charaktere sammeln, die auf dem Weg als Mentor:innen fungieren.

02 Stell dich echten Gegnern

Diese Modi sind der beste Weg, um in Street Fighter einzusteigen, aber es liegt noch ein langer Weg vor dir, wenn du wie ein Profi spielen willst. Spielhallen und Casual-Matches mit der lokalen Community sind für viele Spieler:innen heutzutage nicht mehr die Norm. Aber wenn du diese Erfahrungen machen kannst, werden sie deinen Spielspaß erheblich steigern und dir helfen, deine Fähigkeiten zu verbessern.

Street Fighter-Profis kämpfen im Red Bull Gaming Sphere, Tokio © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

"Mein erster Trainingstipp ist, offline zu spielen" , sagt der EVO-Champion von 2023, Amjad "AngryBird" Al-Shalabi. "In dieser Community kann sich jeder gegenseitig helfen."

"Spiele gegen andere Leute und sprich viel mit ihnen" , fügt Masato 'Bonchan' Takahashi hinzu, ein weiterer Street Fighter-Profi, der bei der EVO 2019 den ersten Platz belegte. "Ich habe in meiner Freizeit in Game Centern gespielt, und manchmal wurde ich von einem Profi persönlich zum Spielen eingeladen."

03 Wähle deinen Kämpfer

Der erste Schritt auf dem Weg zu einem hohen Wettkampfniveau ist die Entscheidung, welcher Charakter dein Hauptkämpfer sein soll. Da unsere Profis eine Vielzahl von Charakteren beherrschen, neigen sie dazu, den Charakter zu wählen, der in der Meta als der stärkste gilt oder in einem Match-Up einen Vorteil einbringt.

"Ich entscheide mich für meinen Hauptcharakter aufgrund der Stärke im Spiel. Wenn mein Charakter generfed wird, spiele ich einen anderen" , sagt AngryBird.

Street Fighter hat eine riesige Auswahl an Kämpfern zur Verfügung © Capcom

"Ich denke immer über die Balance zwischen Spaß und Gewinnrate nach." , fügt Bonchan hinzu und betont die Bedeutung des persönlichen Stils.

Die Charaktere, die am stärksten sind, werden schwanken und du musst dich bis zu einem gewissen Grad mit ihnen bewegen. Selbst wenn du dich für einen "Off-Meta Pocket Pick" oder einen Fan-Favoriten entscheidest, der bei großen Turnieren in Ungnade gefallen ist, musst du die Techniken der Charaktere verstehen, denen du am häufigsten begegnen wirst.

Ich denke immer über die Balance zwischen Spaß und Gewinnrate nach. Masato ‘Bonchan’ Takahashi

04 Recherchieren Sie

Street Fighter hat eine lebendige Online-Community und es gibt viele Ressourcen, die du nutzen kannst, um deine Taktik zu verbessern, von YouTube-Tutorials bis hin zu schriftlichen Guides (du kannst mit unserer hier anfangen). In Street Fighter 6 gibt es viele Hilfsmittel, um die Spielmechanik in den Griff zu bekommen, von in-Game-Guides bis zur World Tour. Sie alle vermitteln dir die grundlegenden Kenntnisse des Spiels, aber sie sind kein Ersatz für das Üben im Spiel gegen andere Spieler.

Street Fighter online zu spielen ist eine einschüchternde Angelegenheit - wir können es nicht beschönigen, die Konkurrenz schläft schließlich nicht. Wenn du gegen echte Gegner antrittst, musst du damit rechnen, viel zu verlieren. Aber nur durch Scheitern können wir wachsen, und genau wie im Leben macht die Erinnerung an eine Niederlage den Sieg umso süßer.

Stecke deine Zeit in den Trainingsraum von Street Fighter 6 © Capcom

Der Street Fighter-Star und ehemalige Evo-Champion Olivier "Luffy" Hay bringt es besser auf den Punkt, als wir es je könnten: "Verlieren ist ein Teil des Sieges."

Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Und wenn du eine Niederlage einstecken musst, liegt es an nicht nur weiterzumachen, sondern zu analysieren, was falsch gelaufen ist, zu lernen, was du aus der Niederlage mitnehmen kannst, und darauf aufzubauen. Und das wird passieren! In Kampfspielen bleibt niemand lange an der Spitze - nicht umsonst hat in der Ära von Street Fighter V kein einziger Spieler zweimal die EVO gewonnen.

"Lerne immer aus deinen Fehlern und umgebe dich mit guten Spielern" , rät Luffy.

Verlieren ist ein Teil des Sieges

05 Konzentriert bleiben

Geschicklichkeit und Reflexe bringen dich im Wettkampfsport nur bedingt weiter. Um die letzten fünf bis zehn Prozent zu erreichen, kommt es vor allem auf die Mentalität an. "Konzentriere dich im Spiel, konzentriere dich außerhalb des Spiels. In dieser Hinsicht sind Kampfspiele wie jeder andere Sport" , sagt Luffy.

"Was die mentalen und trainingsbezogenen Aspekte angeht, ist [Street Fighter] wie ein normaler Sport" , sagt er. "Wir treten tonnenweise im Jahr gegeneinander an, wir schauen nach jedem Spiel, wie wir uns verbessern können, wir studieren unsere Gegner, unsere Stärken und Schwächen. Es ist ein anspruchsvoller Sport, denn wir alle wollen die Besten in dem Spiel sein, das wir gewählt haben."

"Ich passe mich an ein neues Spiel an, indem ich es in- und auswendig lerne und dann versuche, die Spielmechanik zu verstehen" , fügt AngryBird hinzu.

Angry Bird nimmt an der EVO 2019 teil © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Bonchan zeigt ein ähnliches Engagement, um jeden Aspekt des Spiels zu lernen: "Jeden Tag bin ich damit beschäftigt, etwas zu entdecken und zu erforschen. Egal wie viel Zeit ich habe, es ist nicht genug. Es ist nicht immer leicht."

Wenn du dich in den Online-Kämpfen gut schlägst, bist du auf dem richtigen Weg. Aber üben, üben, üben heißt auch lernen, lernen, lernen. Mach nicht schlapp.

06 Aber vergiss nicht, dass du auch eine Marke bist

Das kann schwierig zu begreifen sein, aber um als professioneller Gamer erfolgreich zu sein, kannst du dich nicht darauf verlassen, dass die Preisgelder die Rechnungen bezahlen. Du brauchst andere Einnahmequellen, wie Sponsoring, Streaming und so weiter. Der emiratische Street Fighter-Star Adel "Big Bird" Anouche sagt es so: "Lass dich nicht frustrieren, mach gute Werbung für dich und hab Spaß."

Er sollte es wissen: Im Jahr 2016 qualifizierte er sich auf die harte Tour für das Red Bull Kumite. Seitdem hat er seinen Erfolg in etwas Dauerhaftes umgewandelt und ist jetzt ein eingeladener Star und regelmäßiger Teilnehmer der Capcom Pro Tour. Das hat er nicht zuletzt seiner Fähigkeit zu verdanken, sich mit seinen enthusiastischen, aber auch ehrlichen Tweets über die FGC eine Online-Fangemeinde aufzubauen - "gewinne das Publikum, und du gewinnst deine Freiheit", wie jemand einmal zu Russell Crowe sagte. Wir denken, es ist an der Zeit, dich zum Twitch-Partner zu machen.

07 Ruhig bleiben

Es kann schwierig sein, konzentriert zu bleiben, vor allem in einer Szene, in der Pop-Offs geradezu erwünscht sind. Aber Ruhe zu bewahren ist laut Luffy eine wichtige Eigenschaft. Natürlich darfst du dich trotzdem manchmal auslassen, aber du musst es mit Bedacht tun - und darfst dein Ziel nicht aus den Augen verlieren, indem du dich in deinen Emotionen verlierst.

Luffy nimmt an Evo 2019 teil © Marv Watson/Red Bull Content Pool

"Jeder Gamer ist mal wütend - verlieren macht keinen Spaß", gibt der französische Profi-Gamer zu. "Das Wichtigste ist, dass du die Kontrolle nicht verlierst und versuchst, deine Strategie im Auge zu behalten."

08 Anpassungsfähig sein und niemals aufgeben ist das Gleiche

Sich selbst und seinem Hauptziel treu zu bleiben, ist schön und gut, aber all diese guten Absichten können in dem Moment verloren gehen, in dem du auf einen würdigen Gegner triffst, der jede deiner Strategien kontert. Ein Teil dieser Siegermentalität ist es, immer weiterzumachen, egal was passiert - aber das bedeutet auch, dass du akzeptieren musst, dass du auch quer denken und aus deiner Komfortzone herausgehen musst, um das passende Comeback für Evo Moment #37 zu finden.

Beharrlichkeit ist der Schlüssel zum Erfolg in Street Fighter © Capcom

"Die Fähigkeit, mich selbst in Frage zu stellen und die passende Lösung für das Hindernis zu finden, vor dem ich stehe, ist der Schlüssel" , sagt Luffy. "Dann bin ich stark darin, mich während des Spiels schnell auf die Strategie meines Gegners einzustellen und einen Weg zu finden, ihn zu kontern. Und schließlich gebe ich nie auf!"