In Street Fighter sind die Kombos meist kürzer und weniger komplex als in Tekken. Combos konzentrieren sich auf den präzisen Einsatz von Special Moves, normalen Moves und bestimmten Techniken (Cancels etc.), um den Schaden am Gegner zu maximieren. Genaues Timing ist entscheidend für die erfolgreiche Ausführung. Street Fighter 6 ist hier zwar wesentlich vergebender als seine Vorgänger, aber Timing ist dennoch ein relevanter Faktor in seiner Combo-Struktur.

Combos in Tekken sind in der Regel länger, komplexer und erfordern eine gründlichere Beherrschung der Bewegungs- und Angriffseigenschaften. Der ausgeteilte Schaden ist hier meist auch höher. Hauptbestandteil von Tekken-Combos sind Launcher. Diese verfrachten einen Gegner in die Luft. Hier kann er dann per Juggle-Angriffen weiter verkloppt werden. Das sorgt leicht dafür, dass man sich als Gegenspieler:in eines Tekken-Veteran relativ hilflos fühlt.

