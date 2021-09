Streetdance-Geschichte: Diese 8 "Locking"-Ikonen solltest du kennen

"Locking" gehört seit 45 Jahren zu den größten Features des Tanzes schlechthin. Angefangen bei legendären James Brown-Performances bis hin zu den Musikvideos von Michael Jackson und weithin respektierten Battles mit Juste Debout und KOD: "Locking" ist die einflussreichste Art des Streetdance unserer Zeit – ein Stil, der Kulturen zusammengebracht und unzählige Moves inspiriert hat.

Also bleib dran, wenn wir einen Blick auf die Wurzeln des Tanzmoves und die Pioniere werfen, mit denen alles seinen Anfang nahm und die die Szene auch heute noch maßgeblich beeinflussen. Zollen wir ihnen den nötigen Respekt!

Charles "Robot" Washington

In den späten 1960er Jahren testete Charles "Robot" Washington in South Central LA einen Move, den er und seine Brüder kreierten. Nachdem er im Club Roboter-Moves mit Soul- und Funk-Musik kombinierte, fand ein Phänomen seinen Ursprung, das Washington nicht nur einen Auftritt in der legendären TV-Show “Soul Train” und den Ruf als "Godfather of Party-Dances" einbrachte, sondern einen gesamten Tanzstil entstehen ließ. Der Move inspirierte den jungen Tanz-Künstler Don Campbell zu seinem "Robot-Shuffle", ein Schlüssel-Move in einem frischen, neuen Genre namens "Locking".

Don "Campbellock" Campbell

Don "Campbellock" Campbell erschuf "Locking" im Grunde zufällig, als er Studienkollegen dabei zusah, wie sie den "Funky Chicken", den "Sling" und den "Slide" in der Kantine tanzten. Campbell fügte den populären Moves seinen Flavor hinzu und schockte seine Kumpel, die ihm in der vollgepackten Cafeteria zuriefen: "Do that lock, Campbell, do that lock!". Daraufhin bekam dieser Tanzstil den Namen "Campbellocking" und wurde später zum "Locking".

Damita Jo Freeman

Die erste Frau im "Locking"-Game und Gründungsmitglied der "Soul Train"-Gang, Damita Jo Freeman, tanzte sich als erste Partnerin von Don Campbell ins Scheinwerferlicht der Szene. Damita ist davon überzeugt, dass die Locker der 70er für Soul Train das sind, was die Harlem Globetrotters für Basketball sind. Und während ihre Freundinnen auf dem Dancefloor den immer berühmter werdenden Jungs des Locking-Stils Platz machten, wagte sich Damita mitten ins Geschehen. Ihr einzigartiger Style gewann die Aufmerksamkeit von James Brown, der sie für "Super Bad" auf die Bühne holte .

The Toota Woota Sisters und Co.

Zwar war Damita Jo die erste Frau des "Lockings", doch war sie nicht die einzige, die die Szene beeinflusste. Arnetta "Netta Bug" Johnson initiierte die Formation "Creative Generation", die erste Unisex-Locking-Gruppe, die von Don "Campbellock" Campbell angeführt wurde, bevor sie mit "The Toota Woota Sisters" die erste rein weibliche Gruppe gründete. Mit dabei waren Legenden wie Freddie Maxie und Pat "The Butterfly" Davis – zwei der größten Stars von Soul Train.

Toni "Mickey" Basil

Toni "Mickey" Basil war die einzige Frau in "The Lockers" und ursprünglich Ballerina. Sie war bekannt dafür, dass sie ihre Ballett-Moves mit "Locking" kombinierte. Ihre Karriere umspannt über 50 Jahre: Sie begann in den 1960er-Jahren damit, Choreographien für Fernsehen und Kinofilme zu kreieren, bevor sie mit unzähligen Stars, unter anderem Tina Turner und David Bowie, zusammenarbeitete und 1982 mit ihrem Hit "Hey Mickey" weltweite Bekanntheit erlangte. Erst im letzten Jahr ging ein Video von ihr viral, indem sie "Locking" vom Feinsten präsentierte – und das mit 73 Jahren! Ohne Tonis Einfluss als Managerin der "Lockers", ohne ihre Erfahrungen und ihre Connections, wäre "Locking" als Tanzform nie so bekannt geworden.

Tony "Go Go"

Tony "Go Go" Lewis war in den 1970er-Jahren der Mitbegründer der "GoGo-Brothers" und Mitglied von "The Lockers" sowie Crews wie "33rpm". Seine seine größte Errungenschaft bestand jedoch darin, "Locking" in den 1980er-Jahren nach Japan gebracht zu haben. Indem er die Kunst unterrichtete, entwickelte er zugleich einen typisch japanischen Style. Daneben zeichnet er sich für das "Lock-Fusion"-Subgenre verantwortlich und ist mit den neuen "GoGo-Brothers" auch heute noch aktiver Bestandteil der Szene.

Shabba-Doo

Adolfo "Shabba-Doo" Quinoñes stammt nicht, wie so viele andere in der Szene, aus LA, sondern aus Chicago. Obwohl er zu den letzten Großen gehörte, die 1973 für Aufmerksamkeit sorgten, entwickelte er sich schnell zu einem der schnellsten und fähigsten Dancer im gesamten Game. Auch er gehört zu den Gründungsmitgliedern von "The Lockers", besonders bekannt ist er aber für seine Rolle als Ozone in den Kult-Filmen "Breakin'" und "Breakin' 2: Electric Boogaloo" aus den 80er-Jahren, die vor Cameos und Gast-Performances nur so strotzen.

Scoo B Doo

Last but not least: Jimmy "Scoo B Doo" Foster! Er war von Tag eins an mit dabei; er tanzte, tourte und performte mit so gut wie jeder "Locking"-Gruppe, die es gab und gibt. Auch er gehört zu den Gründungsmitgliedern der "Lockers", der Soul Train-Gang, "Creative Generation" und der Crew "Something Special", prägte "Locking" in Japan mit und kreierte unzählige Locking-Handshakes, -Steps und -Routinen gemeinsam mit Greg Pope "Campbellock Jr.". Besonders bekannt ist er für seinen Signature-Step "Scooby-Doo".