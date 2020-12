Hol dir die ultimative Streif-Experience...mit diesen 6 Storys und Videos

1. Sieh dir "Streif: One Hell of a Ride" an

Es gehört zum Job-Profil eines berühmten Ski-Fahrers, Herausforderungen nicht einfach abzuschlagen, doch die Streif sorgt selbst bei den erfahrensten Ski-Fahrern noch immer für jede Menge Respekt. In "Streif: One Hell of a Ride" folgst du Aksel Lund Svindal , Erik Guay , Max Franz und Hannes Reichelt dabei, wie sie sich auf das Rennen vorbereiten und du erfährst, warum diese Abfahrt so furchteinflößend ist.