Lindsey Vonn mit Weltpremiere auf der Streif

Lindsey Vonn Lindsey Vonn, alpine skiing's poster girl, is as ruthless, brilliant and successful as they come in the competitive world of alpine racing.

Lindsey Vonn war die erste Athletin, die jemals bei Nacht die Streif in Angriff genommen hat. „Es ist absolut verrückt, was Lindsey Vonn gemacht hat“, sagt Daron Rahlves, der erste US-Amerikanische Hahnenkamm-Sieger, der Lindsey Vonn mit seinen Tipps unterstützte. „Ich wusste, dass das Risiko nochmals größer wird, wenn ich die Streif in der Nacht bezwingen will. Wir haben die Schlüsselstellen gut ausgeleuchtet und ich hatte mit Hahnenkamm-Sieger Daron Rahlves einen perfekten Coach, der mir wichtige Tipps gab“, erzählt Lindsey Vonn, die sich die Ski für ihren nächtlichen Husarenritt über die Streif von US-Star Ryan Cochran-Siegle ausgeliehen hatte und von ihrem ehemaligen Servicemann Heinz Hämmerle präparieren ließ. „Das Skifahren bei Nacht bringt mich zu meinen Wurzeln zurück. Ich habe in der Jugendzeit in Minnesota jeden Abend nach der Schule nachts trainiert und so schließt sich für mich der Kreis.“