Red Bull 60 Seconds: Subasa

Wenn man über einen Rapper wie Subasa nicht viele Informationen findet, hat das durchaus seine Gründe. Denn einerseits ist in seinen Kreisen die Diskretion ein hohes Gut, und andererseits … nun, er erzählt's ja dann doch selbst. Sein erstes Album „Straßenjunge“ strotzt nur so vor stimmungsvollen Milieugeschichten aus Köln-Ehrenfeld, der Support von RAF Camora kommt auch nicht von ungefähr und man muss einfach nur in die Materie eintauchen, um Subasa besser zu verstehen. Große Unterhaltung ist das noch dazu – wir haben keine Fragen mehr, danke!