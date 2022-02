Faszination Super Bowl: Alles, was Du zum Spiel der Spiele wissen musst

Es ist DER Place to be in diesen Tagen. Über 298 Hektar und damit dreimal größer als „Disney Land“ erstreckt sich hier das SoFi Stadium , der Football-Tempel von Los Angeles, mit seinem zum Tailgate einladenden Campus. Wer die durchaus komplexen Regeln verinnerlicht hat, schwimmt schon wochenlang auf der Hypewelle mit. Der Rest versucht fieberhaft die Faszination Super Bowl mit 22 behelmten Hünen und einer elfminütigen (!) Netto-Spielzeit, in der wirklich der Ball bewegt wird, zu verstehen. Die Antwort bleibt simpel: Der Event-Charakter!

Mit Red Bull zum Touchdown

Als Meister des Entertainments sprechen die Amerikaner diverse Zielgruppe an. Namhafte Stars geben sich für bei der Nationalhymne (Mickey Guyton) vor dem Kick-Off und in der Halbzeitshow die Klinke in die Hand. Lustige Clips halten den Großteil der 800 Mio. TV-Zuschauer sogar in der Halbzeit vom umzappen ab. Das Gefühl, einer der (sportlichen) Hauptdarsteller im Super Bowl zu sein, kennt auch einer unserer Red Bull-Athleten.

2019 schaffte Jared Goff mit den Los Angeles Rams im Anschluss an eine 13:3-Saison den Einzug ins Finale. Drei Jahre nach der knappen Niederlage gegen die New England Patriots drückt der Quarterback (jetzt Detroit Lions) seinen ehemaligen Teammates die Daumen. „Ich freue mich für die Jungs, weil ich weiß, wie hart sie dafür gearbeitet haben. Diesmal verdienen sie den Titel“, sagt der 27-Jährige, der insbesondere mit Cooper Kupp oder O-Line-Oldie Andrew Whitworth noch immer gut befreundet ist.

01 Die Finalisten im Super Bowl LVI

Dank den LA Rams ist das Spiel der Spiele um einen „Bring it Home“-Blockbuster reicher. Erst als zweites Team nach den Tampa Bay Buccaneers im Vorjahr schafften die Kalifornier das Kunststück, den Super Bowl im eigenen Wohnzimmer zu erreichen. Dass auf dem Weg eben der amtierende Champion Tampa Bay (30:27) in einem Playoff-Thriller ausgeschaltet und dabei Superstar Tom Brady in Rente geschickt wurde, lässt sich als größtmögliches Statement mit Blick auf die Vince Lombardi Trophy werten.

Während die Rams ihren letzten Titel (1999) noch vor dem Umzug aus St. Louis in die "Stadt der Engel" gewinnen konnten, gehört der Final-Gegner dem Kreis der zwölf ringlosen NFL-Teams an. Das Drehbuch, wie sich die Cincinnati Bengals vom Dauerlooser (zwischen 2018 und 2020 dreimal Division-Letzter in der AFC North) zu einem Playoff-Team wandelten, das sogar Favoriten wie den Tennessee Titans und den Kansas City Chiefs das Fürchten lehrt, könnte wohl glatt aus der Feder eines Hollywood-Regisseurs stammen.

02 Die Stars im Super Bowl LVI

Gestatten, Joey Franchise! Als Nummer 1-Pick im NFL Draft 2020 ausgewählt, hat Joe Burrow dem Team aus dem westlichen US-Bundeststaat Ohio binnen zwei Jahren seinen Stempel aufgedrückt und eine Rule the Jungle-Mentalität eingeimpft. Seine größte Stärke: Die Coolness, dutzende Sacks einzustecken und im nächsten Spielzug per Big Play zurückzuschlagen - meist im Zusammenspiel mit seinem College-Compagnon Ja'Marr Chase (Wide Receiver)!

Fürchten muss der QB im Super Bowl das vielleicht gefährlichste Pass Rusher-Tandem, das die NFL zu bieten hat. Aaron Donald , dreimaliger Defensive Player of the Year, und Von Miller legten ein dominantes Jahr (25,5 Sacks inklusive Playoffs) hin. Auf der offensiven Seiten des Balls zieht Goff-Nachfolger Matthew Stafford die Strippen. Im Vergleich zu Joe Burrow (35) warf er sieben Touchdown-Pässe mehr und verfügt in Cooper Kupp sowie Odell Beckham Jr. , bekannt für spektakuläre Catches mit einer Hand, über zwei Receiver, um blitzschnell über das Feld zu marschieren.

03 Die Super Bowl-Halbzeitshow

Lady Gaga springt aus 79 Metern Höhe vom Dach des NRG Stadiums, Prince rockt eine verregnete Halbzeitpause in Miami - was haben wir in der legendären Halftime Show beim Super Bowl nicht schon alles erlebt? Diesmal kommt es zu einer Art Veteranentreffen des Westcoast-Hip Hop. Oder wie es Mary J. Blige ausdrückt: „Es wird durch die Decke gehen. Es ist eine Feier davon, wie weit der R&B gekommen ist, wie weit die Musik und die Kultur gekommen sind.“

Die „Family Affair“-Interpretin steht dabei mit den aus Los Angeles stammenden Snoop Dogg , Kendrick Lamar und Dr. Dre sowie Eminem auf der Bühne, die zusammen 43 Grammys gewonnen und über ein Dutzend Nummer 1-Alben produziert haben.

04 Super Bowl-Historie: Die krassesten Endspiele

Super Bowl XXV - New York Giants vs. Buffalo Bills

Spannung bis zur letzten Sekunde - nichts wünschen sich die neutralen Football-Fan unter euch mehr. Der 20:19-Triumph der G-Men über die favorisierten Bills im Jahr 1990 blieb als der einzige Super Bowl mit nur einem Punkt Unterschied in Erinnerung.

Super Bowl XXIX - San Francisco 49ers vs. San Diego Chargers

Gleich elfmal lag der Gesamtscore bei 59 oder mehr Punkten. Absoluter Rekord: Das Touchdown-Feuerwerk, die 49ers und die Chargers (49:26) in Miami abgebrannt hatten.

Super Bowl XLVII - Baltimore Ravens vs. San Francisco 49ers

Wie ihr seht, seht ihr nichts! Ein 36-minütiger Stromausfall unterbrach 2013 ein langatmiges Finale im Superdome von New Orleans. Nach einer Gesamtspielzeit von über vier Stunden durfte Ray Lewis bei seinem Abschiedsspiel mit den Ravens (34:31) schließlich jubeln.

Super Bowl LI - New England Patriots vs. Atlanta Falcons

Neben dem größten Comeback aller Zeiten purzelten nicht weniger als 30 (!) Final-Rekorde. Hierbei zementierte Tom Brady seinen Status als G.O.A.T. (Greatest of all Time), indem er ein völlig am Boden liegendes Patriots-Team nach einem 3:28-Rückstand erst in Overtime führte und dort den Game Winning Drive hinlegte.

Super Bowl LIII - LA Rams vs. New England Patriots

In diesem Endspiel mögen die Meinungen auseinander driften. Doch warum sollten Taktik-Nerds und diejenigen, die Football als „Rasenschach mit Kühlschränken“ ansehen, nicht auch mal auf ihre Kosten kommen dürfen? Bis Mitte des letzte Quarters stand auf beiden Seiten lediglich ein getroffenes Field Goal (3:3). Dann trug Patriots-Runningback Sony Michel das Ei zum einzigen Touchdown in die Endzone.