Die Super Formula ist zurück! Hier gibt's die Vorschau auf die neue Saison!

Gasly erklärt: „Die Super Formula war wirklich großartig für mich vor der F1, weil die Autos sehr viel Downforce haben - wahrscheinlich kommen sie der Formel 1 am nächsten. Außerdem war es gut, dass ich mich an das neue Auto und die neuen Reifen gewöhnen musste und dass ich lernen konnte, wie ich mit den Honda-Ingenieuren am besten zusammenarbeite."

