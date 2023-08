Die 10 größten Surf-Rekorde aller Zeiten

Am 29. Oktober 2020 türmte sich am berüchtigten

des Praia do Norte im portugiesischen Nazaré eine Riesenwelle in den Himmel. Für den deutschen Surfer Sebastian Steudtner die perfekten Bedingungen für einen Sprung in den Atlantik. Das Ergebnis: Die Welle mit einer Höhe von exakt 26,21 m, was der Höhe eines neunstöckigen Gebäudes entspricht, rollte in Richtung Küste, während der Deutsche vom Jetski in die Welle gezogen wurde und sie erfolgreich surfte. Damit stellte er einen neuen Rekord auf. Im selben Jahr übertraf auch

bei den Damen erneut ihren eigenen Rekord und surfte am Praia do Norte einen Riesenbrecher mit einer Höhe von 22,4 m. Unglaublich!