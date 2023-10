How To Surface 180 auf einem Wakeboard: Step-by-Step-Anleitung

Außerdem ist es von Vorteil wenn du bereits switch fahren kannst, also mit dem anderen Fuß vorne in der entgegengesetzten Haltung (Stance). Durch switch fahren verbesserst du deine Koordination, die eine wichtige Voraussetzung für alle Wakeboard-Manöver ist, bei denen du dich drehst.

Im ersten Schritt musst du zunächst einmal aus dem Wasser kommen. Wenn du im Wasser bist und darauf wartest, dass das Boot dich hochzieht, ist es wichtig, dass du mit dem Momentum des Bootes arbeitest und nicht dagegen. Am besten hältst du dich im Wasser mit angewinkelten Knien am Seil fest, während sich das Boot in Bewegung setzt. Dann verlagerst du dein Gewicht auf die Fußballen und rollst vorsichtig nach vorne in eine stehende Position. Am besten lernst du das bei einer Bootsgeschwindigkeit von um die 25 km/h.

