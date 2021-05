Surf 101: Der Guide mit allen Styles, Superstars und Regeln des Surfsports

Das Surfen wurde als "Sport von Königen" bezeichnet, was mit seinem Ursprung in Hawaii zu tun hat. Dort wurde er von Adeligen der Insel genau so praktiziert wie von bürgerlichen Einwohnern. Historische Untersuchungen kommen außerdem zu dem Schluss, dass weitere pazifische Kulturen - angefangen in Fiji bis nach Peru - gesurft sind. Zum globalen Phänomen hat sich der Sport aber im frühen 20. Jahrhundert in Hawaii entwickelt. Besucher aus Amerika und Australien brachten das Surfen und seine Kultur in ihre Heimat, wo sie sich festsetzen und weiter ausbreiten konnten. 1976 wurde dann die World Surfing-Tour gegründet, die heute als World Surf League in Erscheinung tritt. Dahinter steht die International Surfing Association, die heute ganze 55 Nationen auf der ganzen Welt repräsentiert.