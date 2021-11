6 wichtige Tipps zum Surfen im Winter

Sonne, Strand und sanfte Wellen: Der Sommer ist wohl die beliebteste Jahreszeit für alle Surffreunde. Die richtigen Wellen kommen jedoch im Winter, denn erst dann zeigt sich die Natur in ihrer ganzen Pracht und die Wellen rollen mit enormer Power auf die Strände zu.

Aber wie rüstet man sich am besten für einen Surftrip in den kältesten Monaten des Jahres? Wir haben die wichtigsten Tipps, um dir das Surfen im Winter ein wenig angenehmer zu gestalten.

Beginnen wir mit den Grundlagen. Der Neoprenanzug muss wie angegossen sitzen und für kalte Temperaturen geeignet sein. Auf keinen Fall solltest du im Winter auf deinen geliebten "Retro-Neo" zurückgreifen, den du schon seit Jahren liebevoll im Kleiderschrank aufbewahrst. Um dich im eiskalten Wasser warm zu halten, wirst du wohl in die neueste Ausrüstung investieren müssen. Achte darauf, dass der Anzug warm ist, aber trotzdem viel Stretch hat.

