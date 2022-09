Leon Glatzers hollywoodreife Reise zu Deutschlands erstem Surf-Shooting-Star startet mit dem Umzug seiner Eltern von Kassel nach Hawaii, da ist Leon nicht einmal geboren: „Meine Mama hat damals als Model gearbeitet, mein Dad in einem Labor. Als sie soweit waren, Kinder zu bekommen, haben sie entschieden, dass sie diese nur am Meer großziehen wollten, also sind sie nach Hawaii gezogen“, erzählt Leon. „Zwei Jahre später wurde ich geboren.“

Als Leon zwei ist, zieht seine Mama mit ihm nach Pavones, ein kleines Fischerdorf in Costa Rica, in das sie sich seine Mama auf einer ihrer Reisen Hals über Kopf verliebt hat. Weil es den Vater nach Kalifornien zieht und er sich ein Leben in Pavones nicht vorstellen kann, trennen sich Leons Eltern. „In Costa Rica hat meine Mum recht bald einen Mann kennengelernt, der halb Tico, halb Engländer ist“, erklärt Leon seine Patchwork-Familie. „Mit ihm bin ich aufgewachsen, weshalb ich ihn heute als meinen Dad sehe. Mit ihm hat meine Mum auch meinen kleinen Bruder bekommen, mit dem ich bis heute sehr eng bin!“

oder Fischen gegangen. Ich war vollkommen frei, ohne jede Einschränkung.“ Leon hat diesen Freiraum genutzt, um sich und seine Talente voll und ganz zu entfalten. Jede freie Minute verbringt er im Meer. Und mit seinem Können in jungen Jahren ist er schon bald ein bunter Hund in Pavones. Als Leon 14 ist, kommt eins zum anderen und Leons Traum vom Leben als Profi-Surfer nimmt langsam Gestalt an.

vernetzt“, so Leon weiter. Als Rohleder die ersten Videos von Leon sieht, weiß er: dieser Bursche hat eine Zukunft im Surfen! Rohleder lässt sofort all seine Kontakte in Europa spielen, und kommt wenig später mit fünf konkreten Sponsoring-Angeboten auf Leon zu. Mit 15 unterschreibt Leon seinen ersten Vertrag mit Volcom. Dann geht es schnell.

Leon Glatzer: Too blessed to be stressed.