T1 - das erfolgreichste LoL Team wird Teil der Red Bull Familie

In den letzten 10 Jahren stiegen viele Gewinner im Rahmen der

empor, doch nur ein Team gilt als das Sinnbild des Summoner's Cup.

haben das "Worlds" bereits rekordhafte drei Mal gewonnen - so oft wie kein anderes Team in der Geschichte von League of Legends. Zudem erfindet sich das Star-besetzte Team stets neu, um bei den League of Legends Champions Korea (LCK) wiederholt zu dominieren. Nun tritt die gesamte T1 Gruppe in eine mehrjährige Partnerschaft mit Red Bull. Hier ist alles, was ihr über das grandiose LoL Team wissen müsst.