Wirf einen Blick zurück auf die größten T1-Esports-Momente des Jahres 2025

2025 war ein großartiges Jahr für das südkoreanische Esport-Team T1. Rekorde wurden gebrochen, Auszeichnungen wurden errungen und die Geschichtsbücher werden zeigen, dass dieses Jahr ein großes Jahr für das erfolgreichste Team in der Geschichte von League of Legends war. Es begann zwar nicht mit einem Paukenschlag, aber als es seine Schwierigkeiten überwunden hatte, konnten Lee "Faker" Sang-hyeok und T1 das Jahr 2025 zu ihrem Jahr machen. Wir liefern dir das Highlight-Reel.

01 Ein holpriger Start

Im LoL Park erlebte T1 einen schwierigen Start ins Jahr © League of Legends Champions Korea/Riot Games

Die Reise von T1 ins Jahr 2025 begann nicht mit einer Trophäe. Der LCK Cup, mit dem im Januar die LCK-Saison (League of Legends Champions Korea) eröffnet wurde, ging stattdessen an Hanwha Life. Trotz eines starken Starts als Gruppensieger unterlag T1 in der K.O.-Phase in einer hart umkämpften, spannenden Best-of-Five-Serie, die bis zum letzten Game ging, dem Gesamtsieger. Damit verpasste T1 das First Stand 2025, das erste internationale Turnier des Jahres, aber das Beste kommt ja bekanntlich noch.

Dennoch kämpfte sich T1 zu Beginn der Hauptsaison zurück und belegte in der ersten Hälfte der Saison den dritten Platz. Damit verdiente sich das Team einen Platz auf der Road to MSI (Mid-Season Invitational) der LCK, wo es darum ging, wer die LCK vertreten würde. T1 gewann 11 Games und verlor sieben - knapp hinter Gen.G, das einen makellosen Start hatte, und Hanwha Life Esports. Faker und Co. zeigten ihre Stärke, aber es gab noch viel Raum für Verbesserungen.

Im Mai schaffte Faker seinen zweiten Pentakill , fast 10 Jahre nach seinem ersten. Außerdem wurde er der erste Spieler, der 1.000 LCK-Games bestritt und dies mit einem Sieg über KT Rolster markierte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er außerdem 667 Games gewonnen und 333 verloren - ein unglaubliches Sieg-Niederlage-Verhältnis, das von Fakers Konstanz und dem Können und der Leidenschaft seines Teams zeugt.

Nachdem er KT Rolster auf der Road to MSI im Juni überrollt hatte, dominierte T1 diesmal Hanwha Life mit 3:0, nahm Revanche für den LCK Cup und sicherte sich als Zweitplatzierter eine MSI-Einladung.

02 Auf internationaler Bühne

MSI war T1's erstes internationales Event in diesem Jahr © Colin Young-Wolff/Riot Games

Im Juli verlängerte Faker, der legendäre Unkillable Demon King und der dienstälteste eSports-Athlet, seinen Vertrag bis 2029 und ist damit ein wichtiger Bestandteil von T1. Faker ist bereits seit 11 Jahren Teil des Games.

Im Juli stand auch das Mid-Season Invitational an, diesmal in Kanada: das erste Turnier des Jahres 2025, bei dem T1 gegen internationale Teams antreten würde. Nachdem sie sich gegen CTBC Flying Oyster aus der APAC-Region und Billibilli Gaming aus China durchgesetzt hatten, kam es in Runde 4 zum Match Korea gegen Korea: Gen.G stand ihnen im Weg.

Gen.G gewann das erste Spiel knapp mit 3:2, so dass T1 in das Lower Bracket-Finale absteigen und gegen Anyone's Legend aus China antreten musste, um sich einen Platz im großen Finale zu sichern. Nach einem knappen 3:2-Sieg in der Serie stand T1 ein Rückkampf gegen Gen.G bevor. Im Großen Finale lieferten sich beide Teams einen Schlagabtausch, bei dem T1 die Oberhand behielt, doch Gen.G konnte den letzten Fight für sich entscheiden und beendete damit die MSI-Reise von T1 auf dem zweiten Platz. T1 hatte in diesem Jahr noch keine Trophäe gewonnen, aber dafür war noch Zeit - und mit dem Sieg von Gen.G hatte die LCK einen vierten Platz bei den diesjährigen Weltmeisterschaften gewonnen.

Im Anschluss an das Mid-Season Invitational fand die zweite Ausgabe des Esports World Cup in Riad, Saudi-Arabien, statt, wo sich T1 als amtierender Meister für den League of Legends-Wettbewerb qualifiziert hatte. In einem hart umkämpften Wettbewerb belegten sie den dritten Platz und unterlagen dem chinesischen Team Anyone's Legend, triumphierten aber Ende Juli im Entscheidungsspiel um den dritten Platz über das europäische Team G2 Esports. Die Suche nach Ruhm ging weiter.

03 Herausforderungen im Inland

T1 hatte in der LCK zu kämpfen © League of Legends Champions Korea/Riot Games

In der regulären LCK-Saison hatte sich T1 in Topform präsentiert und die meisten Gegner nur mit Niederlagen gegen Gen.G und KT Rolster besiegt. Mit einem dritten Platz in ihrer Gruppe qualifizierte sich T1 für die LCK Season Playoffs im September - und musste sich erneut gegen Gen.G und Hanwha Life behaupten.

Mit dem vierten Platz in der Gesamtwertung hatte sich T1 für die Weltmeisterschaft qualifiziert - allerdings für die Play-In-Phase, was eine weitere Hürde bedeutete, bevor sie an ihrer zehnten Weltmeisterschaft teilnehmen konnten.

Als viertplatzierte Mannschaft der LCK standen die Chancen gegen sie - aber mit Faker und Co. war nicht zu rechnen. Mit zwei Summoner's Cup-Trophäen im Rücken hatte T1 immer noch hohe Ziele. Die Play-In-Bühne winkte in Peking, China, und nur Chinas Invictus Gaming stand ihnen im Weg.

04 Die Weltmeisterschaft winkt

T1 besiegte Invictus Gaming und schaffte es in die Worlds 2025 Swiss Stage © Colin Young-Wolff/Riot Games

In der Play-In-Phase musste T1 gegen Invictus Gaming antreten, die zweifellos den Heimvorteil hatten. Dieser Vorteil währte jedoch nicht lange, denn das Team von Kang "TheShy" Seung-lok unterlag T1 mit 1:3 und sicherte sich damit einen Platz bei der Weltmeisterschaft, an der es zum zehnten Mal teilnahm.

Den Auftakt machte die Swiss Stage, in der 16 Teams in fünf Runden gegeneinander antreten. Die Teams, die drei Siege einfahren, ziehen in die K.O.-Phase ein, während man bei drei Niederlagen ausscheidet. T1 gewann zunächst gegen FlyQuest aus Nordamerika, bevor sie gegen CTBC Flying Oyster aus der APAC-Region antraten - und diesmal gegen das taiwanesische Team verloren. In der dritten Runde traf T1 auf ihren LCK-Enemy Gen.G, ein weiteres Game, das mit einer Niederlage endete. Kurz vor dem Ausscheiden aus der Swiss Stage traf T1 dann bei ihrem letzten Worlds-Auftritt in einem Best-of-Three-Spiel auf die nordamerikanischen 100 Thieves, die das LCK-Team prompt mit 2:0 ausschaltete.

Von den sechs Teams, die es bis in die letzte Runde der Swiss Stage geschafft hatten, hatte T1 noch ein letztes Spiel, um sich zu beweisen und sich einen Platz in der K.O.-Phase zu sichern. Movistar KOI von der LEC stellte sich ihnen in den Weg, aber mit einem schnellen 2:0-Sieg zog T1 als letztes Team in die K.O.-Phase ein.

05 Knock 'em out

Die Bühne war bereit für das Viertelfinalspiel von T1 gegen Anyone's Legend © Colin Young-Wolff/Riot Games

Das erste Spiel von T1 im Viertelfinale der K.O.-Phase war bereits sehr spannend: Die chinesische Mannschaft Anyone's Legend hatte einen makellosen Start in die Weltmeisterschaft hingelegt und T1 hatte auf der diesjährigen MSI gegen AL auf der internationalen Bühne verloren. T1 gewann das erste Spiel mit einer dominanten Leistung, bei der Bot-Laner Lee 'Gumayusi' Min-hyeong mit sieben Kills gegen Varus keine Chance hatte. Aber AL konterte und gewann die nächsten beiden Spiele, so dass T1 quasi einen Matchball hatte. In der ersten K.o.-Phase stand T1 mit dem Rücken zur Wand und schaffte es mit zwei Siegen in Folge, die Serie zu beenden und Anyone's Legend aus dem Wettbewerb zu werfen.

Top Esports, Chinas drittplatziertes Team, war der nächste Gegner für T1, und nachdem das chinesische Team G2 Esports aus Europa ausgeschaltet hatte, sah es so aus, als ob es in bester Form wäre. T1 kam jedoch schnell in Schwung und dominierte seine Gegner mit einem klaren 3:0-Sieg und sicherte sich damit das große Finale gegen KT Rolster. Zuvor hatte sich KT Rolster in der Form seines Lebens gezeigt und CTBC Flying Oyster und Gen.G mit starken Leistungen besiegt, was das diesjährige große Finale zu einem echten Ereignis machte.

Vor der Kulisse von Chengdu in China war Faker bereit für seine achte Teilnahme am großen Finale, während es für seine Teamkollegen Moon "Oner" Hyeon-jun, Gumayusi und Ryu "Keria" Min-seok die vierte und für Choi "Doran" Hyeon-jun die erste war. T1 sah bereit aus, gegen KT Rolster anzutreten, und als das erste Spiel begann, blieb zunächst alles offen.

06 Am Rande des Abgrunds

Ein wirklich spannendes großes Finale © Yicun Liu/Riot Games

KT eröffnete das erste Spiel mit einem aggressiven Start und holte sich das erste Blut, verlor aber schließlich die anfängliche Führung an T1, die im weiteren Verlauf des Spiels in wichtigen Teamkämpfen und Zielsetzungen Kapital schlugen - und sobald sie die Führung übernommen hatten, konnte KT Rolster nicht mehr reagieren.

Spiel zwei begann ähnlich, aber dieses Mal konnten KT Rolster ihren Vorsprung halten und T1s Spielzüge kontern, indem sie zweimal den Baron-Buff nahmen und sich doppelt so viele Drachen wie ihre Gegner sicherten, die Karte kontrollierten und das Spiel zu Ende spielten, um die Serie auszugleichen.

Das dritte Spiel verlief nicht gut für T1. KT Rolster beendete ein Blutbad in 37 Minuten und ließ seine Gegner kaum reagieren, da sie 23 Kills erzielten, T1 dagegen nur neun. KT zeigte, dass sie in diesem Spiel die Nase vorn hatten, und nach dessen Ende lagen sie mit 2:1 in Führung, was ihnen nicht nur den Spiel-, sondern auch den Meisterschaftspunkt einbrachte. T1 musste zurückschlagen, um noch eine Chance zu haben, den Pokal mit nach Hause zu nehmen.

Und das taten sie auch: T1 zog im vierten Spiel alle Register und beendete es in nur 29 Minuten - mit 17 Treffern gegenüber acht von KT Rolster. T1 machte hier nichts falsch, denn obwohl KT Rolster die frühen Kämpfe gewann, konnten sie dank T1's Oner keine Ziele erreichen. Der Jungler konnte sich einschleichen und seinem Team die wichtigsten Erpel wegschnappen, so dass KT Rolster nicht reagieren konnte. Als die Buffs eintrafen, die Teamkämpfe zu Gunsten von T1 ausgingen und die Kills eintrudelten - und als sie den gegnerischen Nexus zerschlugen, stand es 2:2 unentschieden.

Spiel fünf würde alles entscheiden. Die Spannung war greifbar. Und jedes Team gab sein Bestes. T1 fing schnell an, Blut zu vergießen, und der Schwung setzte sich fort, als beide Teams einander in schneller Folge angriffen. Beide Seiten konnten sich Ziele schnappen, so dass es ziemlich ausgeglichen war - doch dann brach T1 die Spannung, als Gumayusi loslegte und Atakhan ausschaltete. Als seine Teamkollegen sich ihm anschlossen, um das Ziel zu sichern, konnten sie den gesamten KT Rolster-Trupp auslöschen und den Vorteil für sich beanspruchen. Mit einem beträchtlichen Vorsprung konnte T1 weitere Erpel aus dem Weg räumen, sich einen Baron-Buff holen und den Kampf zur Basis von KT Rolster bringen - und mit gewonnenen Teamkämpfen konnte T1 das gesamte Spiel und die Serie für sich entscheiden.

Damit wurde T1 zum ersten Mal in der Geschichte der "Back-to-back-to-back"-Weltmeister und sicherte sich die sechste Worlds-Trophäe für T1 und Faker - ein Rekord, der noch getoppt werden könnte.

Gumayusi wurde als erster Bot-Laner seit 2017 zum wertvollsten Spieler des Finales gekürt, während der Gesamtsieg von T1 erst das zweite Mal ist, dass ein Team aus der Play-In-Phase heraus gewonnen hat - das letzte Mal war es DRX im Jahr 2022.

07 Nach der Worlds-Siegesserie

Faker legt eine Show in München hin © Sebastian Kraft/Red Bull Content Pool

Nur 10 Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft wurde T1 bei den Esports Awards am 19. November als Esports Team of the Decade ausgezeichnet, und auch bei der zweiten Ausgabe der League Awards Ende November erhielt das Team drei Auszeichnungen.

Das Ende der Worlds nicht das Ende von T1, vor Publikum zu performen: Red Bull League of Its Own , ein Showcase, bei dem Europas Top-Teams, darunter Los Ratones, Karmine Corp und G2 Esports, gegen T1 antraten, bot uns noch mehr unglaubliche Action von den besten Teams der Welt - ein Liebesbrief an die Off-Season und die unglaubliche Reise, die T1 in diesem Jahr erlebt hat.

Nach 2025 können wir es kaum erwarten, zu sehen, was T1 in der nächsten Saison auf die Beine stellt. Von einer weiteren Chance auf den LCK Cup und den First Stand bis hin zum Mid-Season Invitational und der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr gibt es für T1 noch mehr Ruhm zu erlangen, mehr Rekorde zu brechen und mehr Chancen, Geschichte zu schreiben.