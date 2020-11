Mein Talent? Ich kann mit Farben meine ganz eigene Welt erschaffen!

ORGANICS by Red Bull ist davon überzeugt, dass in jedem Menschen Talent steckt.

Talent Comes Naturally ORGANICS by Red Bull: Talent comes naturally.

Hi Luis, wie würdest du jemandem dein Schaffen beschreiben, der noch nie gesehen hat, was du machst?

Meine Arbeit geht in Richtung moderne Kunst. Ich stehe auf starke Kontraste. Und ich mag intensive und helle Farben, sie verwende ich oft in meinen Illustrationen oder Wandmalereien. Das ist sicherlich eines meiner Markenzeichen. Warum kann der Baum nicht rosa sein, warum muss das Wasser blau sein? Ich denke mir, solange die Elemente zusammen eine eigene, stimmige Atmosphäre schaffen, bin ich als Künstler auf dem richtigen Weg.

