Talent-Dinner: Aller guten Dinge sind 5!

Die Vielfalt der Talente ist schier unendlich. Doch macht man sich auf die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner, trifft man sich, egal welches Talent man in sich trägt, oft auf einer Wellenlänge. Kreativität in den unterschiedlichsten Ausprägungen vereint in sich die Lust auf das Erschaffen von Neuem, Neugierde und eine gewisse Hartnäckigkeit, sich für sein eigenes Talent einzusetzen und dafür einzustehen, auch wenn es mal Gegenwind gibt.

"Talent bedeutet für mich, wenn man für eine ganz spezielle Sache brennt und Lust darauf hat, sich immer wieder weiterzuentwickeln." Andreia, Fotografin

Das talentierte Quintett © ORGANICS by Red Bull

Was bedeutet "ein Talent haben"? Wie erkenne ich mein Talent und wie finde ich immer wieder aufs Neue Inspirationen für mein Schaffen? Diese und viele weitere Fragen haben wir uns gestellt – gemeinsam mit Talenten aus den unterschiedlichsten Metiers. In einer illustren Runde von kreativen Köpfen aus den Bereichen Musik, Fotografie, Kochen, Woodcrafting und Modedesign haben wir nicht nur einen richtig coolen Donnerstagabend verbracht, sondern haben von jedem Einzelnen auch unglaublich viel Feeling und Hingabe für sein Talent erlebt.

Zu Tisch bitte!

Jonas, der Mastermind in der Küche und im Service © ORGANICS by Red Bull

"Ich bin kein gelernter Koch, aber ich liebe es zu kochen und neue Gerichte zu kreieren. Ich lasse in der Küche meiner Kreativität freien Lauf!" Jonas, Hobbykoch

Liebe geht durch Magen – und man schmeckt, wenn mit Liebe gekocht wird. Jonas kredenzte sein Talent in fünf Gängen und wurde von der gesamten Crew dafür gefeiert. "Ich bin kein gelernter Koch, aber ich liebe es zu kochen und neue Gerichte zu kreieren. Ich lasse in der Küche meiner Kreativität freien Lauf und koche nicht nach Rezepten, sondern nach Geschmäckern." Ganz ehrlich: Hobbykoch wäre ein maßlose Untertreibung für das, was Jonas an diesem Abend auf die Teller gezaubert hat. Gibt es auch für Hobbyköche Sterne ...?

Jonas glänzt als Küchenchef und Barkeeper © ORGANICS by Red Bull

Sein Menü und seine Drinks waren der rote Faden des Talent-Dinners – und sorgten für ein stimmiges kulinarisches Ambiente des vor Kreativität strotzenden Abends. Es wurde nicht nur gegessen und diskutiert, sondern jedes Talent machte seine Passion an diesem Abend erlebbar.

Woodcrafter Samuel "Sams" Baumeister brachte eine eigens für das Talent Dinner angefertigte Holzschale mit und zeigte, wie er seine Holzkreationen finished und mit seinem Branding versieht. "Mein Vater war Schreinermeister und ich bin eigentlich Grafikdesigner. Aber das war mir dann zu theoretisch und eindimensional", erklärte Samuel. "Deswegen arbeite ich jetzt mit dem Naturprodukt Holz, bei dem jedes Stück einzigartig ist, und setze meine Ideen praktisch um."

Woodcrafter Sams erzählt über seine Leidenschaft für Holz © ORGANICS by Red Bull

"Aus alten Sachen neue Schätze machen – das ist mein Talent. Ich sehe Potenzial in alter Kleidung und Textilien, und erschaffe daraus Neues." Amy, Modedesignerin

Individuelle Blickwinkel

Andreia und ihr Blickwinkel durch die Fotokamera © ORGANICS by Red Bull

Modedesignerin Amy hatte für jeden eine von ihr designte Brusttasche mit und erzählte von ihrem Engagement für nachhaltige Mode und das recyclen und upcyclen von bereits getragener Kleidung und Textilien. Fotografin Andreia hielt diese speziellen Momente nicht nur auf ihrer Kamera fest, sondern zeigte auch, wie man mit unterschiedlichen Bildausschnitten und einem individuellen Blickwinkel von einem einzelnen Event so vielfältige Stimmungen abbilden kann. "Ich habe sozusagen immer meine 'Blende' offen", erzählte Andreia. "Ich versuche Menschen und gewisse Alltagssituationen in meinem ganz eigenen Stil in meinen Fotos einzufangen und ihre Geschichten zu erzählen."

"Ich versuche, Situationen in Musik einzufassen, die man sonst nicht in Worte fassen kann." Jenny, Singer-Songwriterin

Singer-Songwriterin Jenny © ORGANICS by Red Bull

Geschichten erzählt hat zum Abschluss auch Sängerin Jenny auf ihre ganze eigene Art und Weise. "Ich versuche, Situationen in Musik einzufassen, die man sonst nicht in Worte fassen kann", sagte Singer-Songwriterin Jenny. "Ich will mit meinen Songs die Menschen emotional berühren und sie mitnehmen auf meine Reise." Sie performte zum Abschluss des richtig genialen Talent-Dinners drei Songs und sorgte damit für das sprichwörtliche i-Tüpfelchen an einem Abend, der wohl jedem von uns neue Einblicke in die Welt der Talente offenbarte.