1. Es kommt auf die Details an

2. Hab grosse Träume

3. Du hast nie ausgelernt

4. Zeige Grösse

5. Entschlossenheit kann man nicht kaufen

6. Kenne die Grundlagen in alle Street Styles

7. Die Popping Szene wird grösser, berühmt werden ist aber nicht einfach

8. Befreie deinen Geist und der Rest kommt von allein

9. Es ist besser als dein authentisches Selbst ein Battle zu verlieren, als wenn du jemanden kopierst

10. Konzentriere dich nicht nur auf die Technik