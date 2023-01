5 Gründe, warum du einer Tanzcrew beitreten solltest

1. Deine Crew ist wie eine Familie

Es klingt wie ein Klischee, aber es steckt Wahrheit darin. Eine Crew -- im traditionellen Sinne -- besteht aus mehreren Leuten, die zusammenwachsen, weil sie die gleichen Leidenschaft miteinander teilen: den Tanz. In diesem Sinne sind Crews etwas, was sich langsam entwickelt. In der Regel beginnt es mit gemeinsamen Trainingsstunden unter Freunden. Sobald dann der Kern etabliert ist, findet alles andere ganz automatisch seinen Platz: Leute, die in Sachen Philosophie und Lifestyle mit der Crew übereinstimmen, fühlen sich ganz natürlich angezogen und erweitern die Gruppe.

Freundschaften, die auf diese Weise entstehen, sind in der Regel tief genug, um auch über die Welt des Tanzes hinauszureichen. Du kannst dich auf deine Crew-Mates in jeder Situation deines Lebens verlassen, so viel ist klar.

2. Kollektives Wissen

Immer dann, wenn sich mehrere Leute zu einer Gruppe zusammenfinden, bringt jeder davon sein ganz eigenes Wissen mit. Das ist nicht nur im Tanz so. Einer in der Crew ist Akrobatik-Experte, der andere bringt ein gewisses Verständnis für Musikalität und Flow mit. Beide können voneinander lernen und den generellen Level der Gruppe erhöhen. Mitglieder in den verschiedensten Altersstufen und Lebenssituationen verschaffen einen breiten Einblick in die Materie, was in einer Gruppe, die nur aus Gleichaltrigen bestehen würde, schlicht nicht möglich wäre.

Ein Crew-Mitglied hat eine harte Trennung hinter sich; mit Sicherheit findet sich jemand in der Crew, die einen entsprechenden Ratschlag liefern kann. Die App deiner Tochter will auf ihrem Smartphone nicht problemlos funktionieren? Dann ist die jüngere Generation in deiner Crew zur Stelle. Du kannst nach wie vor keinen Headspin? Dann frag den Power-Move-Experten in deiner Gruppe...

B-Boy Lilou © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

3. Zusätzliche Motivation

Ein Tänzer zu sein und sein Werk so auszufeilen, dass man von Kunst sprechen kann, ist eine lebenslange Reise. Klar, du kannst sagen, dass es bereits eine tolle Leistung ist, diese Reise überhaupt anzugehen, dennoch gibt es im Leben aller immer wieder Momente, in denen sich das Gefühl einstellt, nicht voran zu kommen. Das kann uns daran hindern, unser Training konsequent durchzuziehen und unsere Skills weiterzuentwickeln.

Wenn du eine Crew hast, dann gibt es immer jemand anderen, der eine Menge Motivation mitbringt und die anderen antreibt. Bist du alleine, verzichtest du auf das Training. Du bis in deinen eigenen Gedanken gefangen. Hast du deine Crew-Mates neben dir, dann ziehen sie dich auf den Dancefloor und in die Cypher. Sie fordern dich mit Trainingsroutinen und Crew-Spielen heraus, die dir das Feuer unmittelbar zurückgeben werden.

4. Teamkollegen, mit denen du Battles bestreitest

Dieser Aspekt wird den meisten wohl am ehesten in den Sinn treten: Immer dann, wenn ein Battle oder ein Wettbewerb stattfindet, der nicht auf ein Eins-gegen-Eins-Konzept ausgerichtet ist, brauchst du Teamkollegen. Es ist nichts falsch daran, deine Tanzpartner spontan zu wählen, aber deine Crew-Mitglieder bei der Hand zu haben bringt dagegen einige Vorteile mit sich. Nachdem du mit deinen Kollegen viel trainierst, kennst du ihre Stärken, Schwächen, ihr Arsenal und die Art und Weise, wie sie sich in Battles verhalten. Diese Informationen helfen dir, strategischer an das, was auf dem Dancefloor passieren soll, herangehen zu können.

Gemeinsam mit ihnen wirst du viele Routinen und Choreographien ausgearbeitet haben, womit ihr von Anfang an eine herausragende Grundlage mitbringt, an der ihr feilen könnt. Tanzt du mit jemand anderem, muss all das mühsam vor dem Battle erarbeitet werden.

Die Red Bull BC One All Stars. © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

5. Jede Menge Inspiration

Die Leute, mit denen du trainierst, haben Einfluss darauf, wie du tanzt. Sie bringen verschiedenste Bewegungen, Energie und generelle Herangehensweisen an den Tanz mit, die wiederum deine eigene Kreativität anregen und deinen eigenen Style formen.

Es reicht schon, mit jemand anderem, der mehr Energie in den Tanz mitbringt, zu trainieren, um selbst energetischere Bewegungen zu absolvieren. Siehst du deinen Crew-Mates dabei zu, wie sie den Rhythmus der Musik verinnerlichen und verstehen, verschafft dir das selbst ein größeres Bewusstsein über Musikalität und Flow.

Im Laufe dieses Prozesses finden die meisten Crews einen Kompromiss, der sich aus den Perspektiven der verschiedenen Individuen zusammensetzt -- das wiederum manifestiert den Style der Crew. Das bedeutet nicht, dass jeder in der Crew auf gleiche Art und Weise tanzt, aber alle Teilnehmer teilen ein übereinstimmendes Verständnis darüber, wie die Dinge angegangen werden sollen.