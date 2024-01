Exklusiv: Die Tekken 8 Entwickler über ihr neues Meisterwerk

Murray: Eines meiner Lieblingselemente des Spiels ist "Meine Wiederholung und Tipps". Es gibt eine Menge zu lernen, wenn man sich in ein brandneues Kampfspiel stürzt. Ich habe Guilty Gear aufgenommen, als Strive [der siebte Teil der Guilty Gear-Reihe] herauskam, und ich wusste nicht viel über das Spiel, also musste ich alles lernen. Normalerweise, wenn ich gegen [Ikeda] spiele und er mich in einem Kampfspiel so richtig verprügelt, weiß ich nicht, wie ich mich verbessern kann, es sei denn, ich schaue im Internet nach. Und da weiß ich nicht, wonach ich suchen soll, oder? Aber "My Replay And Tips" wird es dir verraten. Es hält beispielsweise das Video in der Mitte der Wiederholung an und sagt: "Hey, du hast diesen Angriff geblockt und nicht bestraft. Die beste Bestrafung in diesem Fall ist diese. Oder: "Du wurdest in diesem Fall geworfen, aber wenn du diesen Knopf gedrückt hättest, hättest du entkommen können". Oder: "Du hast eine Luftkombi gemacht, die nicht so viel Schaden verursacht hat. Besser wäre diese Kombination".