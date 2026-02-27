Tekken 8: Das erwartet euch alles in Season 3 des Fighting-Games

Am 17. März beginnt die neue Season in Tekken 8. Das dritte Jahr verspricht neues Gameplay, neue Charaktere und damit ein Spielgefühl, das mehr an die früheren Teile der Reihe erinnern soll. Hier findet ihr alle Infos, die aktuell zum neuen Update bekannt sind:

01 Bestätigte DLC-Charaktere

Insgesamt erscheinen vier neue Charaktere, die ihr alle als Teil eines Charakter-Passes erwerben könnt. Drei von diesen sind bereits bekannt. Fighter #4 und eine neue Stage werden in der Zukunft angekündigt.

Kunimitsu

Kunimitsu ist kehrt auch für Tekken 8 zurück © Bandai Namco

Release: Frühjahr

Die Ninja-Frau aus Japan hatte auch schon in Tekken 7 einen Auftritt. Davor mussten Spieler:innen ganz schön lange darauf warten, Kunimitsu außerhalb eines Tekken Tag-Games spielen zu können. Ihr Debüt hatte sie bereits in Tekken 1 gefeiert, mit einem weiteren Auftritt im direkten Nachfolger.

Kunimitsu erscheint im späten Frühjahr. Es ist aktuell davon auszugehen, dass sie gemeinsam mit den übrigen Änderungen des Season 3-Updates live geht.

Bob

Onigiri und Burger: Bob in Tekken 8 © Bandai Namco

Release: Sommer

Ein echter Liebling unter Tekken-Fans. Bob zählt als einer der essentiellsten Charaktere der Reihe. Sein Gameplay hat bisher immer starke Fundamentals belohnt und die Hoffnung ist groß, dass dies auch in Tekken 8 der Fall ist. Besonders mit dem Versprechen von Bandai Namco, dass man eher wieder spielerisch zu den Wurzeln zurück möchte.

Seit Tekken 6 hat Bob keinen Teil der Serie ausgelassen und war einmal sogar als Slim Bob in einer abgespeckten Version spielbar. Allerdings hat diese nicht mehr die Fusion aus Gewicht und Geschwindigkeit geboten, die den Fighter so beliebt machen.

Roger Jr.

4 Fäuste für ein Hallelujah © Bandai Namco

Release: Herbst

Die Geschichte von Roger Jr. ist wild und damit ein perfektes Beispiel, wie absurd die Story-Lines in Tekken sein können. Roger Jr. ist - überraschenderweise - der Sohn von Roger, einem genetisch manipulierten Känguru, welches in Tekken 2 spielbar war. In Tekken 5 trat Roger Jr. der Kämpferschaft bei. Gemeinsam mit seiner Mutter sucht er nach seinem vermeintlich entführten Vater. Nur damit beide am Ende des Arcade-Moduses erfahren haben, dass er einfach seine Familie im Stich gelassen hat, um sich ein schönes Leben zu machen. Es folgten die Scheidung und die Distanzierung von Roger Jr. von seinem Vater. Sowas kann man sich nicht ausdenken.

02 Gameplay-Änderungen

Es ist kein Geheimnis, dass die Tekken-Community nicht glücklich darüber ist, wie sich Tekken 8 spielerisch entwickelt hat. Bei dem Versuch, das defensive Gameplay aus Teil 7 zu entschärfen, hat Bandai Namco etwas überkorrigiert und für ein Umfeld gesorgt, das von Plus-Frames und 50/50s dominiert wird. “Back to Basics” wurde im ersten Trailer zur neuen Season versprochen.

Tatsächlich ist Bandai Namco nun etwas von dieser Aussage zurückgerudert und hat erläutert, dass weder die Defensive gestärkt, noch die Offensive geschwächt werden soll. Man sollte nichts erwarten, was drastisch in die Gameplay-Philosophie von Tekken 8 eingreift.

Nun sind auch schon erste Details zu den geplanten Balance- und Gameplay-Updates bekannt:

Heat Smashes führen nicht mehr zu Wall-Splats, was zu weniger Combo-Möglichkeiten durch Heat Smashes führt, wenn der Gegner ohnehin in einer schlechten Situation (Rücken an der Wand) ist.

Passive Buffs während Heat und Installs werden angepasst. Diese Charakter-spezifischen Power-Ups liefen auch nach Ablauf des Heat-Balken weiter. Nun enden sie, sobald die Heat des Charakters aufgebraucht ist.

Rank-Reset

Durch die angepassten Balancings wird auch das Rang-System für Online-Kämpfe resettet. Damit ihr aber nicht leer ausgeht, bekommt ihr spezielle Titel basierend auf eurem höchsten erspielten Rang der ersten beiden Seasons.