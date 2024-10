Euer Tekken 8 Story-Rückblick: Die Mishima-Saga geht weiter

Die Tekken-Geschichte, die sich über den ganzen Globus und mehrere Generationen erstreckt, ist ebenso großartig wie pompös. In Anlehnung an die übertriebenen Geschichten der besten Anime-Serien und bombastischen Hollywood-Streifen erzählt sie eine Vater-Sohn-Fehde vor dem Hintergrund einer globalen Katastrophe.

Mit einer ständig wachsenden Liste von exzentrischen Kämpfern, von denen jeder seine eigene Geschichte hat, kann es selbst für langjährige Fans ein wenig überwältigend sein, wieder in die Geschichte von Tekken einzutauchen. Im kommenden kostenlosen Story-DLC - eine Premiere für die Serie - kehrt der große Bösewicht der Reihe, Heihachi, zurück und bringt die Geschichte wieder zu ihrem zentralen Konflikt: Der Mishima-Familiensaga.

Tekken 1-2: Die tödliche Fehde der Familie Mishima beginnt

Kaum jemand wird die ikonische Eröffnungsszene von Tekken vergessen, in der wir sehen, wie Heihachi Mishima, der Chef des Mishima Zaibatsu-Konzerns, seinen Sohn von einer Klippe geworfen wird. Diese schockierende Szene setzt die Rivalität zwischen Kazuya und seinem Vater in Gang. Nachdem dieser den Sturz überlebt hat, trainiert er 20 Jahre lang in der Hoffnung, seinem Vater im Kampf gegenübertreten zu können.

Leute von Klippen zu werfen ist eine alte Tekken-Tradition © Bandai Namco

Er bekommt seine Chance, als Heihachi das erste "King of Iron Fist"-Turnier abhält, aus dem Kazuya dank der übernatürlichen Kraft des Teufelsgens als Sieger hervorgeht - dieselbe Kraft, die ihn den tödlichen Sturz in der Eröffnungsszene überleben ließ. Heihachi blieb jedoch nicht lange am Boden und kehrte in Tekken 2 zurück, um seinen Sohn zu besiegen - dieses Mal warf er ihn zur Sicherheit in einen Vulkan.

Tekken 3: Der Aufstieg von Jin Kazama, dem neuen Protagonisten

In Tekken 3 lernen wir Kazuyas Sohn Jin kennen, der in Zukunft der Protagonist der Serie sein wird. Von seinem Vater getrennt aufgewachsen, wendet sich Jin, nachdem seine Mutter Jun verschwand, auf der Suche nach Kraft und Antworten an Heihachi. Dieser ist aber nach wie vor einer der schlimmsten Elternteile im Spiel und wendet sich in den letzten Momenten des Spiels gegen seinen Enkel, um das Teufelsgen zu zerstören, das auch Jin in sich trägt. Zum Glück für Jin erlaubt ihm diese Kraft aber zu entkommen und seinen Kampf ein anderes Mal weiter zu führen.

Tekken 4-6: Der Krieg um das Teufelsgen und seine Folgen

Jetzt, wo alle drei Mishima-Männer im Spiel sind, beginnt der Krieg um das Teufelsgen. Kazuya wird von der G-Corporation wiederbelebt, während Heihachi weiterhin nach der vollen Macht des Teufelsgens strebt. Da die beiden früheren Generationen nun um die ultimative zerstörerische Kraft wetteifern, nimmt Jin es auf sich, die beiden zu stoppen und sie schließlich zu besiegen. Verschont aber letztendlich ihr Leben. Eine Entscheidung, die der junge Kämpfer später wahrscheinlich bereuen wird.

Das Teufelsgen ist in der Familie Mishima stark ausgeprägt © VG247

In Tekken 5 lernen wir eine weitere Generation der Mishima-Familie kennen - Jinpachi. Heihachis wiederauferstandener Vater (man merkt schon: Charaktere bleiben in Tekken nicht für immer tot) übernimmt schnell die Kontrolle über die Mishima Zaibatsu und zwingt Jin, erneut einzugreifen, um dessen Pläne zu verhindern. Nachdem Jinpachi besiegt wurde scheint die Welt wieder sicher. Aber dann erfahren wir, dass auch Jin nicht gegen das brutale Erbe seiner Blutlinie immun ist. Jetzt, wo er die Kontrolle über die Mishima Zaibatsu hat, kommt Jins dunkle Seite zum Vorschein, denn er regiert den Konzern mit eiserner Faust - ganz wie sein Großvater Heihachi vor ihm.

In Tekken 6 wird die Welt in einen schrecklichen Krieg gestürzt, der von Jin angezettelt wurde. Er hat seine Gründe, diesen Krieg zu beginnen: Er will den Dämon Azazel, den Ursprung des Teufelsgens, hervorlocken. Jin glaubt, dass die Vernichtung des Wesens die Welt vom Teufelsgen befreien wird. Aber er irrt sich und sein gerechter Krieg hat die Welt in Trümmer gelegt.

Tekken 7-8: Der ultimative Vater-Sohn-Showdown

In Tekken 7 lernen wir noch mehr über die Familie Mishima. In diesem Spiel erfahren wir, dass das Teufelsgen über Kazuyas Mutter, Kazumi Mishima, in die Mishima-Blutlinie eingedrungen ist. Sie wurde ursprünglich geschickt, um Heihachi zu töten. Dieser Mordversuch an Heihachi führt dazu, dass er seine Frau töten muss, was in Kazuya Hass hervorruft. Mit dem anschließenden Mordversuch an seinem Sohn wollte Heihachi verhindern, dass sich das Teufelsgen über weitere Generationen ausbreitet.

Zu diesem Zeitpunkt scheint Kazuya schon zu weit auf seinem dunklen Pfad zu sein und sein letztes Aufeinandertreffen mit Heihachi endet damit, dass der Sohn als Sieger hervorgeht. Kazuyas Ehrgeiz hat nun gottähnliche Ausmaße erreicht und es gibt nur einen Mann, der ihn aufhalten kann - sein Sohn Jin.

Jin und Kazuya im Kampf in Tekken 7 © Steam

Entschlossen, das Elend seiner Blutlinie zu beenden, nimmt Jin erneut am King of Iron Fist Tournament teil, in der Hoffnung, seinen Vater ein für alle Mal zu besiegen. Es dauert nicht lange, bis das Turnier im Chaos versinkt, denn die Mishima Zaibatsu und die G-Corporation treffen erneut aufeinander.

Während des Kampfes prallen die Ideologien von Jin und Kazuya aufeinander: Jin kämpft für den Schutz der Menschen um ihn herum, während Kazuya die Weltherrschaft anstrebt. Entschlossen, seine Feinde zu vernichten, startet Kazuya einen massiven Angriff auf die Stadt Yakushima. Jin greift ein, um den Angriff zu stoppen und nimmt dabei in Kauf, dass er sterben könnte. Unerwartet löst dies eine Vision seiner Mutter Jun aus, die ihn daran erinnert, dass es die Aufgabe der Kazama-Familie ist, das Leben zu fördern und das Böse zu beseitigen, und dass Jin leben muss, um dieses Erbe fortzuführen. Nun erwacht Jin und nimmt eine neue, allmächtige Gestalt an - Angel Jin.

In ihrer ultimativen Form beginnen Jin und Kazuya einen epischen Kampf, der sie buchstäblich in die Stratosphäre katapultiert. Während sie zwischen den Sternen kämpfen, werden die beiden von ihrem Teufelsgen gereinigt und stürzen als normale Menschen wieder auf die Erde zurück. Inmitten der Trümmer beginnen Vater und Sohn ihren letzten Kampf, bei dem sie ihre gesammelten Fähigkeiten einsetzen, um endlich den größeren Kämpfer zu ermitteln. Mit Hilfe der Lehren der Kazama- und Mishima-Familien gelingt es Jin, seinen Vater in einem epischen Finale zu besiegen.

Nachdem sein Vater besiegt und seiner Teufelskräfte beraubt wurde, verschont Jin Kazuyas Leben und lehnt den blutrünstigen Ethos der Familie Mishima ab. Jin lässt seinen Vater besiegt im Dreck liegen.

Kazuya und Jin sind wieder dabei sich zu verkloppen © Bandai Namco

Tekken 8 DLC: Die Rückkehr des Mishima-Patriarchen

Nachdem der Vater-Sohn-Krieg zwischen Jin und Kazuya endlich beendet ist, ist die Welt in Frieden und alles ist gut... oder?

Im Epilog von Tekken 8 erfahren wir, dass Iron Fist-Konkurrentin Reina die vermeintliche Tochter von Heihachi Mishima ist. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass nach einer Nahtoderfahrung durch Kazuya eine dunkle Macht in ihr erwacht ist: Das teufelsgen.

Kazuya im Teufelsmodus in Tekken 8 © Bandai Namco

In Heihachis Enthüllungstrailer erfahren wir, dass eine Gruppe namens Tekken-Mönche unterwegs ist, um die Überreste der Mishima Zaibatsu auszulöschen und damit den Konflikt in der Welt von Tekken erneut zu entfachen. Inmitten des Chaos taucht Heihachi aus der Lava auf und kündigt kühn seine Rückkehr an. In diesem DLC gibt es viele Fragen zu beantworten: Wie ist Heihachi zurückgekehrt? Ist er mit den Tekken-Mönchen verbündet oder wird er erneut versuchen, die Kontrolle über die Mishima Zaibatsu zu erlangen? Wie auch immer es ausgeht, du kannst darauf wetten, dass es eine ganze Menge Schläge geben wird.

Heihachi ist seit Anfang Herbst in Tekken 8 verfügbar. Der Story-DLC ist allerdings kostenlos für alle Spieler:innen verfügbar.