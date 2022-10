Das wissen wir bereits über Tekken 8

In einer Sony State of Play am 14. September 2022 wurde der achte Teil der Tekken-Reihe angekündigt. Aktuell gibt es noch keinen Release-Termin für den 3D-Fighter. Hier bekommt ihr aber alle bisher bekannten Informationen auf einen Blick!

Wer sich im Vorfeld schon auf Tekken 8 vorbereiten möchte, sollte sich am besten die Tekken-Akademie von Red Bull Profi-Spieler Anakin ansehen. Hier bekommt ihr alles vermittelt, was ihr benötigt, um eure Freunde zu besiegen.

Pro Tekken player Anakin shares his in-depth knowledge of the game and explains how to master it.

Tekken hat in der Vergangenheit viel Wert auf seine Geschichte gelegt. Bereits in den ersten Teilen war das Freispielen von Charakter-spezifischen Video-Sequenzen ein großer Ansporn für viele Spieler. Mittlerweile ist die Story rund um die Mishima-Familie weiter ausgebaut und der zentrale Punkt der Spielereihe.

Tekken 8 scheint hier an die Ereignisse des Vorgängers anzuknüpfen. Der erste Trailer zeigt Kazuya Mishima und seinen Sohn Jin Kazama, wie sie sich innerhalb eines Sturms bekämpfen. Der Konflikt zwischen Jin und Kazuya war bereits in der Vergangenheit ein bedeutendes Thema der Tekken-Lore und wird vermutlich auch im neusten Teil eine wichtige Rolle spielen.

