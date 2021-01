Telemarken - was ist das überhaupt?

ist der Schuh beim Telemarken nur im Bereich des Voderfußes fest mit der Bindung verbunden. Beim Kurvenfahren wird der Talski nach vorne geschoben und die Ferse des inneren Fußes angehoben und das Knie wie bei einem Ausfallschritt nach unten in Richtung Ski gebeugt. In dieser tiefen Schrittstellung steuert der Telemarker durch die Kurve. Durch die fürs Telemarken charakteristische „freie Ferse“ bezeichnet man es in der Szene auch als

Telemarken fasziniert mich. Es gibt mir ein Gefühl der Freiheit, das ich beim normalen Skifahren so nicht erlebe.

Die Ausrüstung zum Telemarken

- das hängt von deinen persönlichen Vorlieben ab. Mit einem guten All Mountain Ski wirst du sowohl auf der Piste als auch im Gelände Telemarken können.

unterscheidet man zwei Systeme: Die klassische 75 mm Bindung und die neuere NTN Bindung. NTN Bindungen sind robuster und steifer als die klassischen 75 mm Bindungen und bringen so beim Kurvenfahren mehr Druck und Kontrolle auf den Ski. Bei beiden Systemen gibt es Modelle mit Skitouring-Funktion. Wer also mit seinen Telemarkskiern auch auf Tour gehen möchte, sollte auf dieses Bindungs-Feature achten.

Bei den Telemarkbindungen unterscheidet man zwei Systeme: Die klassische 75 mm Bindung und die neuere NTN Bindung. NTN Bindungen sind robuster und steifer als die klassischen 75 mm Bindungen und bringen so beim Kurvenfahren mehr Druck und Kontrolle auf den Ski. Bei beiden Systemen gibt es Modelle mit Skitouring-Funktion. Wer also mit seinen Telemarkskiern auch auf Tour gehen möchte, sollte auf dieses Bindungs-Feature achten.

und die Kleidung angeht, gilt für den Telemarker das Gleiche wie für jeden anderen Skifahrer. In unseren

Was die restliche Ausrüstung wie

Tipps zum Lernen der Telemarktechnik

hat und weiß, wie es sich anfühlt, über den Schnee zu gleiten, der bringt gute Voraussetzungen mit auch das Telemarken schnell zu erlernen. Viele professionelle Skischulen bieten spezielle Telemark-Kurse an, in denen du die Technik von einem Profi lernen kannst.

. Nur so hast du Zeit, dich auf eine saubere Ausführung der neuen Bewegung zu konzentrieren.

Mit langsamem Tempo anfangen . Nur so hast du Zeit, dich auf eine saubere Ausführung der neuen Bewegung zu konzentrieren.

Wer sich das Telemarken selbst beibringen will, findet im

Fitness Johanna Holzmann: So trainierst du deine Balance und bleibst fokussiert

Telemarken und Freeriden

„Im Gegensatz zum normalen Skifahren bin ich beim Telemarken viel näher am Schnee. Das ist gerade im Powder ein geniales Gefühl.“

„Im Gegensatz zum normalen Skifahren bin ich beim Telemarken viel näher am Schnee. Das ist gerade im Powder ein geniales Gefühl.“

investieren und kannst dir dann deine Powderruns aus eigener Kraft erarbeiten. Alles, was du über Skitouren und die Sicherheitsvorkehrungen im Gelände wissen musst, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst:

eignet, musst du nur noch in

Freeride Wirklich alles was man über Skitouren wissen muss

Telemarken als Wettkampfsport

- mitnimmt. Diese flachere Passage wird in der vom Langlaufsport bekannten Skatingtechnik absolviert. Nach der Skating-Strecke folgen weitere Riesenslalomtore und anschließend

Ein Telemark Classic Rennen ist in

Ein Telemark Classic Rennen ist in verschiedene Abschnitte gegliedert: Nach dem Start geht es durch einige Riesenslalomtore , dann folgt eine 360°-Steilwandkurve , aus der man den Speed für den nächsten Abschnitt - die Skating-Strecke - mitnimmt. Diese flachere Passage wird in der vom Langlaufsport bekannten Skatingtechnik absolviert. Nach der Skating-Strecke folgen weitere Riesenslalomtore und anschließend ein Sprung . Hier ist im Reglement eine Mindestweite vorgeschrieben. Springt man zu kurz, gibt es drei Strafsekunden. Nach dem Sprung folgen weitere Riesenslalomtore, eine zweite 360°-Steilwandkurve und die finale Skating-Strecke zum Zieleinlauf.

Beim Telemark Classic sind die Rennstrecken am längsten und die Laufzeiten liegen je nach Kurs zwischen zwei und vier Minuten.

Wettkampfrichter auf der Strecke bewerten nicht nur die Weite des Sprungs, sondern auch die korrekte Ausführung der Telemarktechnik. Bei unsauberer Technik gibt es auch hier eine Penalty-Time von einer Strafsekunde. Beim Telemark Classic sind die Rennstrecken am längsten und die Laufzeiten liegen je nach Kurs zwischen zwei und vier Minuten.

zwei Fahrer gleichzeitig in parallel gesetzten Läufen

Hier starten je zwei Fahrer gleichzeitig in parallel gesetzten Läufen . Wie bei den anderen Disziplinen Sprint und Classic besteht der Kurs aus Riesenslalomtoren , einem Sprung , einer 360°-Steilwandkurve und einer Skating-Strecke. Das Rennen wird im K.O.-System ausgetragen und auch beim Parallel Sprint gibt es für nicht sauber ausgeführte Telemark-Technik oder zu kurz geratene Sprünge Strafsekunden.

