Tennisplatzbeläge im Vergleich: Das sind die Unterschiede

Rasen vs. Sand vs. Hartplatz: Du hast die Wahl

Du hast deine Aufschläge geübt und Stunden mit Grundschlag- und Volleyübungen verbracht. Dann kann dich auf dem Platz nichts mehr bremsen -- oder? Nicht so schnell, denn der Platzbelag selbst spielt eine große Rolle für den Verlauf deines Matches.

