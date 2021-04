Familie Marks und das erfolgreiche Geschäft mit dem Surfen

Aufgewachsen ist die große Familie in einem wahren Kinder-Paradies (Dirt-Rampen, Trampolin, Schaukel, Pool), mit dem Strand und dem Meer gleich auf der anderen Straßenseite. Aber es waren die Pferde, die Caroline anzogen. In ihrer Kindheit war sie Turnierreiterin und obwohl sie das Meer mochte, waren es die Pferde, die sie nicht losließen. Während sie aufsattelte, paddelten ihre älteren Brüder hinaus, Tag für Tag. Luke entwickelte sich langsam zu einem Star mit Sponsoring-Verträgen. Letztendlich war es die Leidenschaft ihrer Brüder fürs Surfen, die Caroline in die Wellen führte.

„Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich darüber rede," sagt Caroline am Telefon. „Ich wollte meine Brüder beeindrucken und ich wollte, dass sie mich cool finden und mich akzeptieren. Sie dachten, Surfen sei das Coolste überhaupt, also dachte ich mir: ‚Ich muss wirklich gut sein in etwas, das sie für cool halten.'"

In „That's Caroline" beschreibt Carolines Vater Darren den Wechsel vom Pferd aufs Surfboard wie das Umlegen eines Schalters. Und in der Tat erinnert sich Marks genau an den Moment, in dem es passierte. Sie war 11 Jahre alt und hatte gerade ihren ersten nationalen Contest gewonnen. Sie kam aus dem Nichts und konnte sich gegen eine erfahrene Konkurrenz durchsetzen.

