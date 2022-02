Warum "The Alpinist" so viel mehr als nur ein Kletter-Film ist

In der hyper-kompetitiven Welt des modernen Klettersports - oder der modernen Welt im Generellen - bleibt nur wenig übrig, das nicht auf irgendeine Art und Weise festgehalten und dokumentiert wird. Etwa 500 Stunden Videomaterial wird beispielsweise jede Minute auf YouTube hochgeladen. Darin siehst du neue, schwindelerregende und riskante Heldentaten, die von Weltklasse-Athleten (und zeitweise auch von Amateuren) praktiziert werden. Das reine "Gefühl, etwas erreicht zu haben" spielt hier jedoch nur eine geringe Rolle, wenn "Likes" und "Shares" den Erfolg eines Projektes bestimmen.

In einer Welt des Marken- und Sponsorenheischens ist es schlicht nicht mehr genug, in etwas wirklich gut zu sein, wenn das Ganze außerhalb der Wahrnehmung der Öffentlichkeit passiert. Es bleibt also die Frage: Wenn ein Baum in einem Wald fällt und keiner darüber auf Instagram postet, ist das Geräusch, das er dabei macht, dann wirklich real?

Sieh dir den offiziellen Trailer von "The Alpinist" an:

Der Alpinist Marc-André Leclerc dachte in dieser Hinsicht schon immer anders. Obwohl er ein wahres Talent des Free-Solo-Kletterns ist und dabei einer jungen Generation angehört, bevorzugte es der Kanadier von Anfang an, seine Climbs für sich alleine zu absolvieren. Keine Videos, keine Fanfaren, keine Follower!

Wir dürfen uns jedoch glücklich schätzen, denn es gibt Filmemacher, die das individuelle Talent von Leclerc erkannten, während er noch am Leben war - er starb bei einem Kletterunfall im Jahr 2018. Sie richteten die Kamera in seine Richtung, während er still und leise mit einem Free-Solo-Climb nach dem anderen Geschichte schrieb.

...jemanden zu haben, der so leidenschaftlich an seine Solo-Abenteuer herangeht...das ist eine absolute Ausnahme. Alex Honnold

Am Ende bleibt die Dokumentation "The Alpinist", die die Geschichte eines schüchternen, social-media-verweigernden, kanadischen Außenseiters erzählt, dem es gelingt, Free-Solo-Klettersessions so aussehen zu lassen, als würde er einen Spaziergang bestreiten.

Obwohl Leclerc einige Sponsoren hatte, einen Instagram-Account startete und in einigen wenigen Videos zu sehen war (er war kein absoluter Technikfeind), stand seine gering ausfallende Öffentlichkeitsarbeit seinen Klettererfolgen in starkem Kontrast gegenüber. "Er bewegt sich unter dem Radar. [...] Im Grunde macht er nichts anderes, als rauszugehen und die herausforderndsten Wände der Welt zu klettern", erzählt Alex Honnold, zweifellos der bekannteste Kletterer der heutigen Zeit, in einem Interview-Ausschnitt am Beginn der Dokumentation. "Die härtesten Lines, die jemals jemand geklettert ist [...] mit einem herausragenden Style."

Marc-André Leclerc vor dem Mt. Robson. © Scott Serfas

"Was er gemacht hat, ist für Alpinisten im Team nichts Ungewöhnliches", erzählt Honnold am Telefon, nur einen Monat vor dem Release des Films. "Aber jemanden zu haben, der so leidenschaftlich im Alleingang an diese Challenges herangeht, das gab es bisher noch nicht."

Auch der kanadische Eis-Kletterer Will Gadd findet, dass "The Alpinist" den Zuseher "so nahe an das professionelle Klettern heranbringt, wie möglich". Und während der Film immer wieder mit dem 2018 erschienenen, mit einem Oscar ausgezeichneten Meisterwerk "Free Solo" verglichen wird, in dem auch Honnold zu sehen ist, wird eine solche Gegenüberstellung den Protagonisten wahrlich nicht gerecht. Honnold und Leclerc klettern zwar beide steile Felswände ohne Seil, dennoch sind sie nicht die gleichen Menschen. Sie leben unterschiedliche Philosophien und greifen auf unterschiedliche Methodiken zurück.

Bei Leclercs Kletter-Projekten ging es nicht um die Athletik, es ging nicht um den Sport per se. Vielmehr gab er sich dem Abenteuer spirituell hin... Alex Honnold

Für die Filmemacher Nick Rosen und Peter Mortimer war Leclerc eine naheliegende Wahl für ihre nächste Dokumentation: "Diese Idee, dass es da diesen Typen gibt, der so gut ist in dem, was er macht, dabei aber komplett unter dem Radar agiert und sich nicht selbst promotet - er einfach sein Ding durchzieht - das ist für uns als Dokumentarfilmer faszinierend", erklärt Mortimer. "Dann durften wir ihn tatsächlich treffen und wir lernten ihn als diesen bescheidenen, liebenswerten Menschen kennen, der in dieser vertikalen Dimension ein wahrer Gott ist. Es war das perfekte Gesamtrezept."

Mortimer und Rosen kamen mit Leclerc über dessen Partner Brette Harrington - der im Film stark vertreten ist - in Kontakt, da er selbst kein Smartphone besaß (kleiner Side-Fact: Wie er erzählt, hatte er einst durchaus eines, doch ein Fuchs stahl seinen Rucksack, nachdem er es dort mit geräuchertem Lachs verpackt hatte. "Ich glaube, es ist besser, wenn ich keines habe", sagt er in die Kamera). Klar, Leclerc dazu zu bringen, sich mit der Idee einer Dokumentation anzufreunden, war ein gradueller Prozess. Rosen und Mortimer nahmen sich die Zeit, um Leclerc nahezukommen und ihm dabei zu helfen, sich in ihrer Umgebung wohlzufühlen (auch wenn die Dreharbeiten, wie im Film zu sehen ist, nicht immer nach Plan liefen).

Marc-André Leclerc, den Blick immer nach oben gerichtet... © Scott Serfas

Leclerc ist ein Freigeist, ein Vagabund, der durch Nordamerika gewandert ist, dabei auf den Couches von Fremden übernachtet und die besten Kletter-Spots gesucht hat, immer mit einer Mission im Fokus: den nächsten Höhepunkt zu finden - sowohl in buchstäblicher, als auch in spiritueller Hinsicht. Dieser der Freiheit gewidmete Lifestyle löste in Rosen und Mortimer etwas aus, womit sie nicht anders konnten, als sich von Leclerc und Harrington inspiriert zu fühlen: "Einfach loslassen und sich darauf konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist...das ist das, was ich von Marc gelernt habe", stellt Mortimer klar. "Ich denke die ganze Zeit darüber nach - bis heute! Wenn ich mir die Frage stelle, ob ich etwas Bestimmtes tun soll, dann denke ich mir: 'Was würde Marc-André machen?'"

"Er brachte ein ausgeprägtes intuitives, schon fast sinnliches, Verständnis für die Landschaft mit", ergänzt Rosen. "So etwas inspiriert mich, auf einer sehr persönlichen Ebene [...]. Heutzutage läuft man leicht Gefahr, sich im Alltag zu verlieren. Marc-André vermittelt diese Idee von wahrer Simplizität, womit die Leute ganz automatisch anfangen, ihre Handlungen zu hinterfragen."

Für den typischen Zuseher besteht das alarmierende Element an Leclercs Herangehensweise wohl darin, dass ihn absolut nichts aus der Fassung bringt - vor allem nicht, einen hunderte Meter hohen Felsen ohne Seil zu besteigen: "Wenn ich alleine auf dem Felsen bin, dann möchte ich mich nicht so fühlen, als würde ich mich selbst pushen", erklärt er. "Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich etwas Verrücktest oder Angsteinflößendes mache."

"Warum machst du es dann?", fragt der Interviewer.

"Eher...um ein unterhaltsames Abenteuer zu erleben und ziellos herumzureisen", antwortet er.

Marc-André Leclerc bei einem seiner "typisch unterhaltsamen Abenteuer". © Courtesy of The Alpinist

Wir fragen Honnold, ob Leclercs radikale Ruhe ein typisches Charaktermerkmal von Kletterern und Alpinisten ist: "Ich würde sagen, dass ich das, was Marc-André auszeichnet, aktiv suche. Klar, meine besten Climbs passen in dieses Bild, es gab aber auch sehr viel schlechtere, bei denen alles mit sehr viel Risiko zuging. Ich bin mir sicher, dass auch er einige Erlebnisse hatte, in denen es vom Unterhaltsamen und Üblichen ins etwas Ernsthaftere umschlug."

Auf stilistischer Ebene ist festzuhalten, dass Leclerc schiere Felswände scheinbar mühelos hochklettern kann. Es steckt eine visuelle Poesie darin, so als wäre die gesamte Landschaft nur für ihn da; als würde es geheime Pfade geben, die nur er sehen kann. Seine Bewegungen sind intuitiv und dabei zugleich überlegt; sie bringen eine gewissen Reinheit mit sich, während er mit der Felswand vollständig synchron agiert. "Bei seinen Solo-Abenteuern ging es nicht um die Athletik, es ging ihm nicht um den Sport", analysiert Honnold. "Es ging ihm um die spirituelle Leidenschaft für das Abenteuer."

Egal, was du als letztes Mahl vor deinem Tod genießen möchtest, du solltest es am besten gleich genießen. Weil du dich als Nächstes in die Berge aufmachst... Marc-André Leclerc

Als Zuseher fühlst du dich Leclerc hingezogen, auf eine Art und Weise, die schwer zu artikulieren ist. Er ist charmant und freundlich, und zweifellos ein Ausnahmetalent seiner Generation. Dennoch gibt es genügend andere Menschen auf dieser Welt, die all das auch sind, denen es aber nicht gelingt, jemand anderen mitzureißen. Eine Möglichkeit könnte sein, dass wir das Schicksal von Leclerc bereits kennen, doch lässt sich das Ganze nicht auf reine Sympathie reduzieren. Es ist mehr als das.

Jeder von uns sucht in seinem Leben nach einem Quäntchen Sinn, egal, ob wir Alpinisten, Fotografen, Büroarbeiter, Vollzeit-Eltern, reich, arm, religiös, atheistisch, gebildet sind oder nicht - wir alle werden mit einem riesengroßen Fragezeichen über dem Kopf geboren und unser Job ist es, im Leben zumindest eine Art von Antwort zu finden. Mehr oder weniger lässt es sich darauf herunterbrechen...

Marc-André Leclerc und die Crew bei der Planung. © Scott Serfas

In der kurzen Zeit, die wir mit Leclerc verbringen dürfen, wird immer klarer, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der dieses Fragezeichen in ein Ausrufezeichen umgewandelt hat. Es scheint, als hätte er alle Probleme, Zweifel und Ängste abgelegt, die das wahre Selbst von so vielen von uns einschränken.

Klar, unsere Beziehung als Zuseher zu Leclerc ist rein oberflächlich - wir können nicht einfach behaupten, ihn zu kennen, nur weil wir ihn in einer Dokumentation sehen. All jene aber, die nach den Antworten auf die großen Fragen suchen - und wenn du soweit gelesen hast, dann gehen wir davon aus, dass du einer von diesen Menschen bist - können von der Art und Weise, wie Leclerc gelebt hat und wie er gestorben ist, vieles darüber lernen, was ein gutes Leben ausmacht und wo und wie man ein solches lebt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir alle damit beginnen sollten, buchstäblich auf Felsen zu klettern. Metaphorisch gesprochen haben wir aber alle auf irgendeine Weise einen Felsen in unserem Leben, der uns den Weg versperrt und vielleicht ist es an der Zeit, diesen zu überwinden. Das ist alles.

Am Ende des Films findet sich Leclerc etwa in Patagonien wieder, wo er sich darauf vorbereitet, den Torre Egger zu klettern. Er kommt bei der Familie des dort heimischen Kletterers Hugo Acosta unter, der wiederum der Ansicht ist, dass Leclercs Zeit in den Bergen ihm dabei half, sein Bewusstsein "auf ein neues Level" zu erweitern. Am Tag, bevor Leclerc aufbricht, wird er nach der grundsätzlichen Diät gefragt, die er vor jedem seiner Abenteuer einhält.

Marc-André Leclerc bricht in die Berge auf. © Scott Serfas

Leclerc steht in der Küche mit einem offenen Bier und einem Keil Blauschimmelkäse in der Hand und antwortet: "Ich möchte nicht pessimistisch oder fatalistisch klingen...aber es ist zweifellos so, dass es jedes Mal, wenn du in die Berge gehst, dein letztes Mal sein könnte. Also all diese Dinge, die du liebst, solltest du in diesem Moment wertschätzen. Eben weil du in die Berge gehst."

Für Honnold ist dieses Gefühl, das Leclerc beschreibt, ein bekanntes: "Anzuerkennen, dass dein Leben endlich ist, hilft dir dabei, dein Leben bewusster zu führen", erklärt er. "Und ich glaube, dass das einer der echten Werte [im Extremsport] ist. Es erinnert dich daran, dass der Rest deiner Zeit wertvoll ist und du sie so nutzen solltest, dass du am meisten Sinn daraus gewinnst."

Es ist schon seltsam. Der tatsächliche Erfolg verändert dein Leben nicht wirklich so, wie du dir das vorab vorstellst. Was aber bleibt, ist die Reise, die dich an diesen Punkt geführt hat. Marc-André Leclerc

Obwohl Leclerc sein Leben der Gefahr widmete, wollten ihn nur wenige innerhalb seiner Familie und seinem Freundeskreis von seinem Streben abhalten. Es war ihnen zwar klar, dass jedes seiner Abenteuer jederzeit mit seinem Tod enden könnte, doch zugleich wussten sie, dass es genau diese Abenteuer waren, die Leclerc ein tiefgreifendes Leben verschafften. Und auch wenn dieser Deal von Zeit zu Zeit nur schwer zu verkraften war, verstanden sie, dass er diesen schon vor einer langen Zeit eingegangen war und dass es keine andere Möglichkeit für ihn gab, sein Leben zu gestalten.

Später im Film spricht Leclerc darüber, wie er tagelang, wenn nicht sogar für mehrere Wochen, ein wahres Hochgefühl empfand, nachdem er einen Climb abgeschlossen hatte. Sein Partner Harrington führt an, dass er "eine elektrisierende Energie ausstrahlte", wenn er vom Berg zurückkehrte, "so, als hätte er eine extreme Erfahrung gehabt, die ihn tiefer bewegt hat, als alles andere es gekonnt hätte".

Leclerc fügt hinzu: "Wenn du in den Bergen bist, mit einer Mission vor Augen, dann fühlt sich das so an, als hätte man alle Oberflächlichkeiten abgelegt und du findest dich oft in einem tiefer gehenden Geisteszustand wieder, der nach einem Climb eine Weile bei dir bleibt. Du schätzt alles noch mehr wert...all das, was du im Alltag für selbstverständlich hältst. Es ist schon seltsam. Der tatsächliche Erfolg verändert dein Leben nicht wirklich so, wie du dir das vorab vorstellst. Was aber bleibt, ist die Reise, die dich an diesen Punkt geführt hat."

Marc-André Leclercs Reise endete - wie auch jene von seinem Kletterpartner Ryan Johnson - am 5. März 2018 an der Seite der Mendenhall Towers im Norden von Juneau in Alaska, kurz nachdem die beiden eine neue Route an der Nordwand abgeschlossen hatten. Er war 25 Jahre alt. Und auch wenn Leclercs Zeit mit uns flüchtig war, schätzen wir uns dank "The Alpinist" glücklich, dass wir einen Einblick in sein Leben bekommen.

An einem Memorial in Squamish, das Leclerc gewidmet ist, heißt ein Schild die Gäste mit einem einfachen Satz willkommen: "Lebe wie Marc-André"

"The Alpinist" ist ab 17.Februar im Kino zu sehen.