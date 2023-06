Handling.

Handling ist alles in einem Rennspiel. Und besonders in Rennspielen, die einen großen und abwechslungsreichen Fuhrpark bieten. Von klassischen Muscle Cars über brandneue, elektrische Supercars und alles dazwischen: Alles muss sich anders anfühlen. So schaffst du eine Herausforderung und sprichst Spielerinnen und Spieler an.

Das kommende Rennspiel The Crew: Motorfest von Ubisoft und Ubisoft Ivory Tower hat all das. Das wissen wir, weil wir es schon gespielt haben. Und der Formel-1-Bolide von Max Verstappen ist auch dabei. Formel 1 auf Hawaii? Wir sind dabei!

01 The Crew: Motorfest und die Open World

Verschiedene Klassen und Playlists sorge für Abwechslung © Ubisoft

Anders als The Crew und The Crew 2 setzt der neue Racer mit Hawaii auf eine einzige Umgebung, die als vollständige offene Welt mit verschiedenen Biomen und abwechslungsreichen Herausforderungen im Spiel enthalten ist.

Gleichzeitig haben sich die Entwickler entschieden, im neuen Racer die ganze Autokultur in einer vollständigen Art und Weise anzusprechen als sich „nur“ auf die Autos zu konzentrieren.

„Für uns war es zu Beginn [der Entwicklung] wirklich das Ziel, mit derselben DNA weiterzumachen, aber eben mit Verbesserungen,“ sagt Stephane Beley, Creative Director bei Ubisoft Ivory Tower , als wir gefragt haben, warum das neue Spiel „Motorfest“ und nicht einfach „The Crew 3“ heißt.

„[Wir wollten] etwas riesiges, das alle Arten der Autokultur abdeckt."

In The Crew: Motorfest gibt es sogenannte Playlists , die für verschiedene Teilaspekte stehen. Sie drehen sich beispielsweise um Offroad, Klassiker, japanische Tuning-Rennwagen und sogar professionelle Autos aus dem Motorsport wie Max Verstappens Weltmeister-Auto aus der F1-Saison 2022 , den Red Bull RB 18.

Im Spiel könnt ihr die offene Welt frei erkunden und tun, was ihr wollt, während die einzelnen Playlists es euch erlauben, euch auf bestimmte Aspekte des Rennspiels zu konzentrieren und darin in abwechslungsreichen Rennen Belohnungen freizuschalten.

Die Story um das namensgebende Motorfest – ein riesiges, herumreisendes Auto-Festival – dient dabei als Bindeglied zwischen den Teilbereichen. Das kennen wir in ähnlicher Form natürlich aus der Forza Horizon-Serie, doch bereits nach wenigen Minuten mit der The Crew: Motorfest Vorschau fühlt sich das Game drastisch anders an .

02 Die Playlists: Motorsport mit Boxenstopps

Streetracing ist nur eine von vielen Playlists im Spiel © Ubisoft

Um mit dem Weltmeister-Auto von Max Verstappen zu fahren, wählen wir beispielsweise die Motorsport-Playlist , die eine Reihe von Rennen in einem F1-Auto über verschiedene Strecken beinhaltete. Jede davon mit unterschiedlichen Profilen, Kurven und Herausforderung.

Sämtliche Events sind sorgfältig handgemacht, um zur einzigartigen Topografie von Hawaii zu passen. Dabei unterscheiden sich die verschiedenen Playlists stark voneinander.

In Motorsport beispielsweise gibt es keinen Nitro-Boost , dafür müsst ihr auf eure Reifenabnutzung aufpassen . Das klingt jetzt wie ein kleines Detail und The Crew: Motorfest ist immer noch mehr ein Arcade-Racer als eine Rennsimulation , aber mit einem zusätzlichen Bestandteil der Rennen (neben Windschattenfahren, präzisem Bremsen und mehr).

Für den Reifenwechsel mussten wir in einem Rennen über drei Runden nur kurz an die Box fahren, doch auch hier gilt es, zu taktieren. Wartet ihr zu lange, verliert ihr Grip auf der Strecke, was den Rennverlauf entscheidend verändert. Die Boxenstrategie spielt also eine wichtige Rolle – etwas, das man aus Arcade-Racern meist nicht kennt. Eine Mechanik, die Risiken belohnt und speziell für diese Playlist designt wurde.

Zusätzlich gibt es verschiedene Schwierigkeitsgrade , wobei Motorfest im Moment noch sehr leicht ist. In höheren Schwierigkeitsgraden soll der Racer aber sehr anspruchsvoll werden, womit verschiedene Spielerinnen und Spieler angesprochen werden sollen.

„Jede Playlist bietet eine einzigartige Erfahrung für Spieler,“ fügt Beley hinzu. „Zum Start hast du 15 Playlists, die du genießen kannst. Für uns war es wirklich eine Evolution für unser Spiel, dem Spieler [so viel] Abwechslung direkt zum Start zu bieten.“

03 The Crew goes Tokio Drift

Street Racing mit aufgemotzten Karren darf natürlich auch nicht fehlen. © Ubisoft

Den Großteil der Anspiel-Session haben wir hinter dem Lenkrad von Formel-1-Boliden verbracht, konnten aber auch andere Playlists bereits anspielen. Das Set, das von der japanischen Street-Racing-Szene inspiriert ist, setzte beispielsweise auf ein ganz anders Spielgefühl.

Hier klemmt ihr euch hinter das Lenkrad von aufgemotzten Straßenfahrzeugen , die zu einem Synonym der Underground-Rennszene geworden sind. Zudem steht euch hier ein Nitro als Boost zur Verfügung – alles für die Familie, versteht sich.

Der Boost setzt auf einen Cooldown und kann damit nicht dauerhaft genutzt werden. Außerdem haben auch die anderen Fahrerinnen und Fahrer Zugriff darauf, weshalb es zu taktieren gilt.

Auch beim Handling unterscheiden sich die Straßenfahrzeuge stark von den deutlich leichteren Motorsport-Boliden. Sei es allein durch das Gewicht, den Boost und die Möglichkeit, Drifts in die Rennen mit einzubauen – allesamt kombiniert mit einer beeindruckenden Fahrphysik. So will The Crew: Motorfest für spielerische Abwechslung sorgen.

Zudem haben wir hier einen besseren Eindruck von der Story bekommen, die in den Dialogen ein wenig albern daherkommt – etwas, das der Racer mit anderen Genre-Kollegen, die eine Story bieten, gemeinsam hat. Dennoch sorgte die Handlung immer wieder für ein paar Lacher, weil sie genau die richtige Menge an Witz bietet.

Die Rennen der Street-Racing-Playlist fanden zudem bei Nacht statt. Inklusive Neon-beleuchteter Strecken und einem großartigen Gefühl für den Maßstab der Inselwelt, mit dem diese Playlist uns tiefer ins Geschehen hineinzog.

04 Hinein ins Rennen

Freie Fahrt: Motorfest wartet mit einer riesigen offenen Welt auf © Ubisoft

The Crew: Motorfest beginnt mit einem Einführungsevent das euch, genau wie in Horizon, mit verschiedenen Fahrzeugklassen, Umgebungen und Biomen vertraut macht. Als Open-World-Rennspiel muss aber auch The Crew – neben den Playlists – innerhalb der Spielwelt genügend Inhalte bieten, um die Spielerinnen und Spieler bei Laune zu halten.

„Wir haben viel auf der Insel gearbeitet, um sicherzustellen, dass wir jede Menge Details und eine hohe Dichte an Aktivitäten haben,“ sagt Beley. „Du hast die Erkundung, die Wettbewerbe und all die verschiedenen Story-Missionen und die Playlists, die in der gesamten Spielwelt auf dich zugeschnitten sind.“

„Außerdem hast du viele Aktivitäten, die nur für dich sind,“ fügt er hinzu. „Zum Beispiel bei der Erkundung: Hier kannst du viele verschiedene Schätze finden oder einfach nur Hawaii erkunden und ein paar Fotos machen. Oder du machst dich an die Wettbewerbe und versuchst, ganz oben auf den Ranglisten zu landen.“

05 Bring die Autos aus The Crew 2 ins Spiel

Aderenalingeladene Offroad-Rennen dürfen natürlich auch nicht fehlen. © Ubisoft

All diejenigen, die bereits The Crew 2 gespielt haben, haben zusätzlich Grund zu Freude. Denn The Crew: Motorfest bietet die Möglichkeit, die gesammelten Autos mit in das neue Game zu nehmen und auf der hawaiianischen Insel direkt durchzustarten, wie Beley bestätigt hat.

Diese Autos wurden zudem bis ins kleinste Detail überarbeitet , um mit dem neuen Physikmodell und Fahrverhalten zu funktionieren, das Motorfest zu bieten hat. Selbst eure Lieblingsautos werden sich also etwas anders anfühlen.

„Es war ein großes Feature,“ fasst Beley zusammen. „Du musst die Kompatibilität für alles sicherstellen, für zwei verschiedene Spiele zur selben Zeit. Für mehr als 600 Fahrzeuge und all die verschiedenen Anpassungen und mehr. Alle verschiedenen Teile müssen von einem Spiel zum anderen kompatibel sein. Es war eine Mammutaufgabe für Technik, Art und Design – alle zur gleichen Zeit.

Ubisoft Ivory Tower hat das Handling für jedes Auto aus dem Vorgänger verbessert. Mehr als 500 Fahrzeugen wurden aktualisiert , was The Crew: Motorfest nur noch ambitionierter erscheinen lässt.

Apropos erscheinen: The Crew: Motorfest gibt ab dem 14. September 2023 auf PC, PlayStation 4 und 5, Xbox One und Xbox Series X/S, sowie auf PC und Amazon Luna Vollgas.