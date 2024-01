The Finals Guide: Mit diesen Tipps und Tricks rockst du die Arena

Kevin "Papaplatte" Teller Go hard or go home

Seit dem überraschenden Shadow Drop Anfang Dezember erfreut sich der Free-to-Play-FPS The Finals enormer Beliebtheit. Die Besonderheit: In dieser explosiven VR-Gameshow sind die Umgebungen vollständig zerstörbar, was nicht nur für zusätzliche Spannung sorgt, sondern auch ganz neue taktische Möglichkeiten eröffnet. In unserem The Finals Guide liefern wir euch die besten Tipps und Tricks , mit denen ihr den Cashout für euer Team holt und die Sponsoren im Game beeindruckt.