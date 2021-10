Natur, Freiheit und eine Prise Abenteuer beim ersten "The Gravel Fest"

Beim ersten "The Gravel Fest" im Harz war für jeden was dabei! Aktive Gravel Bike Entusiasten und solche, die es werden wollen, hatten an den vier Event-Tagen die Qual. Auf dem Programm: Guided Tours von 30 - 120 KM quer durch die abwechslungsreiche Natur des Harzes, eine Gravel Bike Schnitzeljagd, Workshops, Kinoabende und, und, und...

Beim "The Gravel Fest" im Harz heißt es: One. Two. Gravel!

Während es bei den 30 und 60 km Guided-Tours an Tag 1 in erster Linie auf den Spaß an der Freude und das gemeinsame Erleben der Natur auf dem Gravel Bike ankam – Einkehrschwung bei der lokalen alteingesessenen Altenauer Brauerei inklusive – ging es auf den 80 und 120 km Touren deutlich sportlicher zur Sache. Hier konnten die Teilnehmer ordentlich Höhenmeter sammeln und einzigartige Ausblicke genießen.

