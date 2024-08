Das Warten hat ein Ende:

startet am 1. September in der Lanxess Arena in Köln in die erste Saison. Die Indoor-Fußball-Liga von Weltmeister

und Twitch-Star

will nicht nur unterhalten, sondern auch hochklassigen Fußball in die Halle transportieren. In unserem

erklären wir dir ausführlich alles, was du über die neugegründete Liga wissen musst.