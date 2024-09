The Icon League: Das läuft anders als in der Baller League

Auf den ersten Blick gibt es eher viele Gemeinsamkeiten. Beides ist Kleinfeldfußball. Sowohl die Icon League als auch die Baller League wollen den Straßenfußball wieder salonfähig machen. Dem echten, authentischen Fußball eine Plattform bieten. Talentierte Amateurfußballer, erfolgshungrige Ex-Profis sowie reichweitenstarke Influencer und Streamer geben sich in einer von Entertainment-Elementen überfluteten Show die Klinke in die Hand. Neben der Live Experience in den Venues steht das Streaming via Twitch im Fokus. Die Spielerauswahl erfolgt nach amerikanischem Vorbild über Tryouts und Draft.

Während in der Baller League im 6vs6 gespielt wird - also insgesamt zwölf Spieler auf dem Platz sind - finden die Matches in der Icon League im 5vs5 und damit mit zehn Spielern statt. Ein Team auf dem Platz besteht aus vier Feldspielern und einem Keeper. Also wie beim bekannten Hallenfußballformat Five-a-Side. Die Teams können ihre Spieler beliebig oft ein- und auswechseln und somit ständig auf individuelle Spielsituationen reagieren.

Eine logische Konsequenz aus der geringeren Spieleranzahl in der Icon League ist eine kleinere Platzgröße. Das Spielfeld ist 22 x 45 Meter groß , während der Platz in der Baller League 29 x 50 Meter groß ist. Ebenfalls sinnvoll aufgrund der kleineren Teams: Eine kürzere Matchdauer. Ein Spiel in der Icon League dauert 2 x 12 Minuten , in der Baller League wird 2 x 15 Minuten gezockt.

