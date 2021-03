The Legend of Zelda wird 35! Kennt ihr diese 35 Facts?

IM Februar 1986 erschien ein ganz besonderer Titel für das Famicom (die japanische Version des Nintendo Entertainment Systems): The Legend of Zelda brachte echtes Abenteuer-Feeling in die Wohnzimmer einer ganzen Nation. Ein Jahr später schwappten die Geschichte des grün gekleideten Link, der sich auf die Reise machen musste um Prinzessin Zelda zu retten, auch über den Teich.

Heute, 35 Jahre später, gehört The Legend of Zelda nicht nur zu den wichtigsten Spielereihen im Nintendo-Universum, sondern auch generell zu den bekanntesten, und beliebtesten, Videospielen aller Zeiten.

Auch Red Bull-Athlet GrandPooBear ist ein großer Zelda-Fan. Obwohl man ihn für sein Mario-Gameplay kennt, benennt er die Zelda-Reihe als sein liebstes Gaming-Franchise.

1. Die Inspiration für das Design von Link, stammt von Disneys Peter Pan.

2. Shigeru Miyamoto schuf The Legend of Zelda, weil er als Kind gerne die Wälder und Berge rund um Kyoto erkundete.

3. Die Skelette “Stalfos” sind die einzigen Gegner, die in jedem Zelda-Spiel auftauchen.

4. Zelda 1 und 2 für das Nintendo Entertainment System sind als goldene, bzw. silberne, Module erschienen. Es gab auch eine kleine Auflage von goldenen Ocarina of Time-Modulen.

Schönheiten in Gold und Silver: Die Module von Zelda 1 und 2 © Matthias Regge

5. Das ikonische Zelda-Theme hätte es fast nicht gegeben. Koji Kondo wollte Ravels Bolero als Titelmusik. Damals unterlag dieses jedoch noch dem Urheberrecht.

6. Die offizielle Timeline von The Legend of Zelda teilt sich in 3 unterschiedliche Zeitleisten. Ocarina of Time ist der Titel, an dem sich diese Stränge trennen.

7. Das erste Zelda, das Cuccos einführte, war A Link to the Past für das Super Nintendo.

8. Das Master Sword hatte ebenfalls in diesem Spiel sein Debut.

9. Damit nicht genug: Auch Herzteile hatten hier ihren ersten Auftritt.

10. Ein Leser der Nintendo Power, Chris Houlihan, wurde nachdem er einen Wettbewerb gewonnen hatte in A Link to the Past verewigt.

11. Der japanische Titel von A Link to the Past ist “Kamigami no Triforce”, was soviel bedeutet wie “Triforce der Götter”.

12. Link between Worlds kippt seine gesamte Umgebung nach Hinten, um den Look von A Link to the Past zu emulieren.

Verrückte Welt: In Link between Worlds ist alles leicht gekippt. © Nintendo

13. In Link’s Awakening, für den Gameboy (und in dessen Switch-Remake), tauchen andere Nintendo-Charaktere wie Kettenhunde, Goombas, Piranha-Pflanzen und Kirby auf.

14. Ihr könnt Items in Link’s Awakening gleichzeitig einsetzen. Damit kann man zum Beispiel einen Bombenpfeil produzieren.

15. Wenn man die Jelly-Gegner in Link’s Awakening mit Puder bestreut, haben sie in der deutsche Version bizarre Textboxen wie “Gib mir deinen Saft, ich geb' dir meinen”.

16. Items können aus dem Tante Emma-Laden in Link’s Awakening gestohlen werden.

17. Solltet ihr das tun, nennen euch alle Charaktere nur noch DIEB.

18. Die Trade-Quest, ein Feature das unter anderem in Ocarina of Time zurückkehren sollte, feierte in Link’s Awakening seinen Einstand.

19. Das Beenden dieser Trade-Quest ist notwendig, um das Spiel abzuschließen. Nur mit der magischen Lupe, die man durch diese erhält, kann man den Weg durch den letzten Dungeon finden.

20. Ocarina of Time, für das Nintendo 64, war von Shigeru Miyamoto ursprünglich als First Person-Spiel geplant.

21. Erste Spielszenen lassen darauf schließen, dass der Titel erst nur einen erwachsenen Link beinhaltete.

22. Es hätte eine Erweiterung für Ocarina of Time geben sollten. Diese erschien als “Master Quest” auf einer Compilation Disc für den Nintendo Gamecube.

23. Der Song, der für den Feuertempel genutzt wurde, musste in späteren Revisionen des Spiels ersetzt werden, da sich in diesem religiöse Gesänge befanden.

24. Spieler können auf der Okarina eine volle Tonleiter spielen. Mit Z und R lassen sich Noten um einen Halbton nach Oben oder Unten verschieben.

25. In Majora’s Mask war ein Segment geplant, das auf dem herabstürzenden Mond spielt.

26. Das Horror Kid, dass ihr in dem Titel trefft, ist dasselbe wie in Ocarina of Time.

27. Der Cel-Shading-Look von The Wind Waker wurde unter anderem gewählt, damit Link ein ausdrucksstarkes gesicht erhalten kann.

28. Link ist Linkshänder.

29. Darum ist Wii-Version von Twilight Princess komplett gespiegelt. Link sollte das Schwert in der rechten Hand halten, ähnlich wie ein Großteil der Spieler ihre Wiimote benutzen würden.

30. Das heißt, dass die Gamecube-Version von Twilight Princess die “korrekte” Version des Spiels ist.

31. Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Robin Williams wurde nach Prinzessin Zelda benannt.

32. Der “weiche”, farbenfrohe Grafikstil von Skyword Sword wurde von der künstlerischen Stilrichtung des Impressionismus inspiriert.

33. Breath of the Wild ist das erste Zelda-Spiel ohne Musik von Koji Kondo.

34. Dafür war es der erste Titel der Reihe mit ausgedehntem Voice-Acting.