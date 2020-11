Mach dich bereit für den brandneuen Bike-Movie „The Old World"

Den Trailer zu „The Old World" gibt es hier:

Trailer - The Old World

Wer sich nun aber einen herkömmlichen Bike-Film mit viel Action und noch mehr Stunts vorstellt, liegt falsch! „The Old World" begleitet den Newcomer Bless Amada auf einer Reise durch die fantastische Welt in seiner Vorstellung, in der die wildesten Träume auf zwei Rädern wahr werden. Auf engagierte Weise porträtiert der Film unterschiedliche Länder, bestimmte Disziplinen und Denkweisen, mit dem Ziel, Europas vielseitige Bike-Kultur und seine einzigartigen Landschaften festzuhalten.

