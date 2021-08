The Ramp: Skateboard-Snack für Vert-Fans

Wer ein Skateboard-Game sucht, der findet bestimmt etwas, das einem zusagt. Wer es arcadig mag, greift zum grandiosen Remake-Paket Tony Hawk’s Pro Skater 1 & 2 . Simulations-Fans kommen in Skater XL und Session auf ihre Kosten. Und wer nach etwas abstraktem sucht, wird mit OlliOlli oder Skate City glücklich.

Eines haben alle diese Titel gemeinsam: Auch wenn es in ihnen Elemente von Vert-Skating geben kann, liegt ihr Fokus meist auf Street. Gerade die Games mit höherem Simulation-Anteil bieten oft tiefere Gameplay im Bereich von Flips und Grinds.

The Ramp bietet einen anderen Ansatz: Hier gibt es ausschließlich Halfpipes, Bowls und Ramps.

Das ist auch der Fokus von Red Bull Roller Coaster - Einem speziellen Skateboard-Event, bei dem es vor allem um abgefahrene Rampen, Banks und Verts geht.

Red Bull Roller Coaster

Minimalistische Action auf maximalen Verts

Wer bei The Ramp ein Spiel mit der Tiefe von Tony Hawk oder Skater XL erwartet, wird allerdings enttäuscht. Sowohl das Gameplay, als auch die Präsentation des Titels sind extrem minimalistisch. Das bedeutet weder, dass das Game keinen Spaß macht, noch das es schlecht aussieht.

Das besondere an The Ramp ist, dass es sich auf einen Aspekt des Vert-Fahrens spezialisiert, das andere Titel gerne ignorieren: Pumping. Während man auf flachem Grund normalerweise seinen Fuß benutzt, um Fahrt aufzunehmen, kann man in Halfpipes die Physik nutzen, um Geschwindigkeit aufzubauen: Dafür verlagert man sein Gewicht beim Herabfahren der Rampe nach Unten, und verringert dieses beim Hinauffahren. Auf diese Weise kann man nicht nur sein Tempo halten, sondern auch erhöhen.

Durch Pumping kann in einer Vert Fahrt aufgenommen werden © Hyperparadise

Und genau das ist die zentrale Mechanik von The Ramp. Durch das drücken einer Taste müsst ihr im richtigen Moment euer Gewicht verlagern, um genug Schwung aufzubauen, um die unterschiedlichen Verts zu meistern. Hebt ihr dann ab, könnt ihr durch simple Tastenkombinationen Spins, Grabs und Grinds ausführen. Auch hier seid ihr wesentlich limitierter, als in ähnlichen Titeln des Genres. Allerdings möchte The Ramp auch kein Spiel sein, in das ihr Stundenweise zusammenhängende Spielzeit investiert. Es präsentiert sich als kurzer Snack. Man startet es, gelangt ohne große Umwege in die Action und holt sich seinen Vert-Fix ab.

Hochspringen, um Runter zu kommen

Jeder Skater, der gerne Vert fährt weiß, dass Tricks nur ein Teil des Spaßes sind, die man in einer Ramp haben kann. Gerade in Bowls gehört der “Cruising”-Aspekt absolut zum Genuß der Sportart dazu. Zusammen mit den chilligen Lo-Fi-Beats im Hintergrund, kann man diesen Teil des Hobbies in The Ramp besonders entspannt genießen. Durch das rhythmische Pumping entsteht schnell ein Gameplay-Flow, der einen komplett abschalten lässt.

Bowls sind perfekt dfür geeignet in ihnen zu cruisen © Hyperparadise

Dabei hilft, dass The Ramp nicht sonderlich schwer ist. Stürze sind selten und stellen euch sofort wieder auf euer Brett. Es gibt aber auch keine direkten Ziele. Der Titel ist kein Puls-pumpendes Combo-Game. Es dient wirklich nur dazu den Ritt zu genießen.

Der zuvor angesprochene Soundtrack tut dabei sein bestes nicht abzulenken. Die Beats laufen subtil im Hintergrund und untermauern die typische Sounds der Rollen auf dem Holz einer Ramp oder Beton einer Bowl. Auch hier füttert das rhythmische Klackern des Boards in die entspannende Grundstimmung von The Ramp.

Auch der Österreicher Philipp Carl Riedl ist großer Ramp-Fan. Er konnte gemeinsam mit anderen Red Bull Skateboard-Profis das Lager von IOU Ramps besuchen.

Skater-Paradies: Im Lager von IOU-Ramps

Leider nicht mobil

Bevor man sich in die Verts von The Ramp stürzt, sollte man also wissen, was einen in Sachen Content erwartet. Nicht viel. Aber das ist für diesen Preis auch gar nicht notwendig. Der Titel ist minimalistisch in Gameplay und Optik. Perfekt um einmal kurz abzuschalten und den Sport auf eine digitale Weise zu genießen.

The Ramp ist momentan ausschließlich für den PC verfügbar. Sehr schade. Das Spiel hätte sich vermutlich besonders auf mobilen Plattformen wie Smartphones und der Nintendo Switch wohl gefühlt. Eine kurze Bowl-Session, während man auf den Bus wartet, oder an der Supermarktkasse steht wäre noch besser. Vielleicht findet der Titel in der Zukunft seinen Weg auf eines dieser Geräte.

Wenn einen das minimalistische Design anspricht, oder man einmal ein Skate-Game spielen möchte, das den Fokus auf Verts und Bowls legt, macht mit The Ramp nichts falsch. Der Titel ist günstig, kurzweilig, bietet aber im Gegenzug kein sehr tiefes Gameplay und wenig Content. Wer sich dessen bewusst ist, wird allerdings nicht enttäuscht.