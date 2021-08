The Witcher: Monster Slayer - Geralt für die Hosentasche

Als The Witcher: Monster Slayer angekündigt wurde, waren die Vergleiche zum Niantic-Erfolg, Pokémon Go, schnell gezogen. Auf den ersten Blick wirkt das Mobile-Game auch nicht, als wäre es eine simple Witcher-Variante der beliebten Taschenmonster-Jagd.

CD Projekt haben es geschafft das Spielgefühl der Witcher-Spiele auf eine interessante Weise für dieses Augmented Reality-Abenteuer zu adaptieren. Wir erklären euch wie sich The Witcher: Monster Slayer von Pokémon Go abhebt, und was ihr bei euren ersten Stunden der Monsterjagd beachten solltet.

Slay sie dir alle!

In The Witcher: Monster Slayer übernehmt ihr die Rolle eines Witchers - eines Monsterjägers mit ausergewöhnlichen Fähigkeiten. Ihr wählt euren Avatar und beginnt umgehend euer Abenteuer. Dabei bewegt ihr euch nicht, wie in den “großen” Spielen der Witcher-Reihe durch Niflgaard, Skellige und Co., sondern seid, dank der Unterstützung von Google Maps, in der realen Welt unterwegs. Das Spiel nutzt eure Standort-Daten und positioniert euch mitten in der Action. Während ihr euch bewegt, wandert auch euer Avatar auf diesen Pfaden zwischen grünen Weiden.

Auf eurem Weg werdet ihr auf die zahlreichen, namensgebenden Monster stoßen. Diese werden euch direkt auf der Karte angezeigt. Bewegt ihr euch nah genug an diese heran, könnt ihr einen Kampf beginnen. Die zu bekämpfenden Feinde dürften Fans der Reihe dabei wiedererkennen: Ihr stellt euch unter anderem Alghoulen, Greifen und Ertrunkenen. Erschlagt ihr diese Monster, füllt sich euer Bestiarium. Mit zunehmendem Fortschritt erhaltet ihr dadurch Gold, Erfahrungs- und Fähigkeitenpunkte, um euren Charakter stetig zu verstärken.

Die ganze Nachbarschaft ist voller Monster! © CD Projekt

Questen in der echten Welt

Diese Aspekte heben The Witcher: Monster Slayer noch nicht wirklich von seiner großen Inspiration Pokémon Go ab. Der Unterschied wird vor allem darin sichtbar, wie Monster Slayer versucht eine Geschichte zu erzählen und seine Spieler auf Quests schickt.

Bereits in den ersten Spielminuten trefft ihr auf einen Questgeber, dessen Pferd angegriffen wurde. Es liegt nun an euch dieses zu finden und zu erkennen, worum es sich bei dem Angreifer handelte. Nach einigen Gehminuten steht ihr auch schon vor dem Leichnam des Vierbeiners und untersucht diesen auf Spuren. Ihr findet heraus, dass es sich bei dem Angreifer um einen Greifen gehandelt haben muss. Euer Ziel ist also klar: Rüstet euch für den Kampf und spürt das Monster auf.

Damit bietet euch The Witcher: Monster Slayer eine Spielerfahrung, die eurem Abenteuer etwas mehr Fokus gibt. Wer möchte, kann das Spiel natürlich während eines einfachen Fußwegs von A nach B, oder einem Spaziergang spielen. Allerdings kann man sich auch darauf einlassen, dass einen der Titel gezielt durch die Welt schickt, um seine Aufgaben zu erfüllen. Dies ist sehr spannend. Man hat wirklich das Gefühl auf die Gegend zu erkunden und nach Hinweisen und Monstern zu suchen.

Quests schicken euch an bestimmte Stellen der Karte © CD Projekt

Zwischendurch füttert einen der Titel auch mit kurzen Story-Segmenten, die in Form von künstlerisch hochwertigen Illustrationen im Comic-Stil erzählt werden.

Tipp #1: Bereitet euch auf den Kampf vor

Ähnlich wie in der Vorlage, haben Gegner in The Witcher: Monster Slayer unterschiedliche Schwächen. Gerade wenn ihr euch den härteren Brocken stellt, ist es wichtig zu verstehen, was ihr für diesen Kampf benötigt. Manche Feinde sind besonders anfällig gegen Stahl oder Silber. Anderen könnt ihr mit Feuer das Leben schwer machen.

Bevor ein Kampf beginnt könnt ihr diese Schwächen studieren und eure Ausrüstung entsprechend anpassen. Ihr seht in diesem Pre-Kampf-Bildschirm auch, um was für eine Art von Monster es sich bei eurem Gegenüber handelt. Entsprechend dessen könnt ihr auch ein Öl auf eure Waffe auftragen, dass den Schaden gegen diesen Typ erhöht.

Studiert die Schwächen der Monster und rüstet euch entsprechend aus. © CD Projekt

Aber auch wenn ihr nicht die passenden Gegenstände mit euch führt, um euch dem Kampf perfekt ausgestattet zu stellen, habt keine Angst es zumindest zu versuchen. Es gibt keinen Nachteil, wenn ihr einen Kampf verliert.

Tipp #2: Lernt zu parieren und kritische Treffer zu landen

Kämpfe in The Witcher: Monster Slayer sind nicht immer einfach. Darum ist es wichtig zu verstehen, wie die Mechaniken funktionieren, die euch einen Vorteil bringen.

J eder Gegnertyp besitzt eine Schwäche gegen starke oder schnelle Angriffe. Führt ihr die entsprechenden Attacken aus, füllt sich eine Leiste, die wenn sie ihr Maximum erreicht hat, euch mit der Chance auf einen kritischen Treffer belohnt. Der Schlüssel dabei ist zu verstehen, welche Angriffsart die korrekte für den Feind ist, und sich nicht treffen zu lassen. Denn dies leert diese Bonusleiste wieder.

Mit schnellen oder starken Angriffen könnt ihr kritische Treffer auslösen. © CD Projekt

So verlockend es auch ist, ihr solltet demnach vermeiden, wie ein verrückter das Schwert zu schwingen. Beobachtet das Monster und wartet darauf, dass es euch angreift, um dessen Attacke zu blocken. Wenn ihr es schafft in genau dem Moment den Angriff abzuwehren, in dem dieser euch treffen würde, pariert ihr und nehmt keinen Schaden. Eine essenzielle Technik, um stärkere Monster zu erlegen.

Tipp #3: Sendet euren Freunden Pakete

In eurem Inventar werden immer wieder unterschiedliche Pakete landen, die zum Beispiel Material für Crafting-Rezepte beinhalten. Diese könnt ihr allerdings nicht selbst öffnen. Ihr könnt sie lediglich an eure Freunde schicken. Da es sich hier aber dann um kostenlose Boni handelt, ist es immer sinnvoll sich regelmäßig, gegenseitig, die unterschiedlichen Pakete zuzusenden.

Tipp #4: Vergesst nicht zu craften

Auf eurer Reise werdet ihr nicht nur Monster finden. Es wachsen auch zahlreiche Pflanzen am Wegesrand. Diese könnt ihr pflücken und anschließend zu Tränken und Ölen verarbeiten. Diese gewähren euch dann im Kampf unterschiedliche Statuseffekte oder erhöhen euren Schaden gegen bestimmte Gegnertypen. Da Vorbereitung in The Witcher: Monster Slayer sehr wichtig ist, ist es von Vorteil immer eine solide Auswahl an Ölen und Tränken im Inventar zu haben.

Tipp #5: Gebt eure Fähigkeitspunkte aus

The Witcher: Monster Slayer verfügt über drei Talentbäume, die sich jeweils mit den Bereichen des Kampfes, der Alchemie (Crafting) und der Zeichen (Zauber) beschäftigen. Gebt hier die Punkte aus, die ihr durch Level-Ups oder andere Belohnungen erhaltet. Die Funktion ist leicht zu übersehen und ihr werdet einiges an Charakterstärke verpassen, wenn ihr diese nicht nutzt.

Durch das verbessern eurer Fähigkeiten werdet ihr ein stärkerer Witcher © CD Projekt

Tipp #6: Ihr könnt das Questgebiet bewegen

Ihr seid unterwegs, und wollt keine Quest beginnen, weil ihr wisst, dass ihr nicht mehr lange an diesem Ort sein werdet? Kein Problem. In eurem Questlog könnt ihr Quests auswählen und euren Standort aktualisieren. Dadurch wird die Quest für euer aktuelles Areal neu positioniert. Dies ist auch dann relevant, wenn sich ein Quest-Teil an einem Ort befindet, den ihr nicht erreichen könnt.