Expedition Island: Das steckt hinter dem TheFatRat-Video zu "The Storm”

on Tour war. Was schließlich dabei herausgekommen ist? Eine Mischung aus Videodreh und dreitägigem Survival-Training.

noch eine preisgekrönte Singer-Songwriterin aus den USA an Bord geholt hat. Sie stammt aus Los Angeles, wo der in Göttingen geborene Christian Büttner ebenfalls drei Jahre gelebt hatte.

denken muss, dem hat der erste Instinkt keinen Streich gespielt. Tatsächlich performt Maisy Kay Teile des Songs in der Sprache, die genauso heißt, wie die Einwohner auf dem fiktiven Avatar-Planeten „Pandora“: Na’vi! Klingt anspruchsvoll. Aber auch so anspruchsvoll wie ein Videodreh auf Island? Entscheidet selbst.

Tag 1: Surtshellir Cave, Island

„Es gibt keinen zweiten Platz wie diesen auf der Welt. In Island bist du quasi auf einem anderen Planeten“, sagt Regisseur Rikkard Häggbom, der das Team zunächst in die Region Vesturland führte. Und hier mussten die beiden Hauptdarsteller dann gleich mal die Zähne zusammenbeißen. In einem dunklen, eiskalten Lava-Tunnel balancierten TheFatRat und Maisy Kay von einem Fels zum nächsten. Bis besagte Tunnel-Szene im Kasten war, dauerte es knapp vier Stunden.

Tag 2: Hekla Mountain, Island

Tag 3: Hjorleifshofdi, Island

Am letzten Tag legte sich starker Nebel über die Vulkan-Insel. Nur mit Mühe und Not konnten im Regen die Luftaufnahmen per Drohne gemacht werden. Mithilfe eines Greenscreens entstand die Szene, die zeigt, wie TheFatRat und Maisy Kay zu Beginn des Musikvideos vor dem Sturm in die Höhle fliehen, bevor sie auf das Ei und die mysteriösen Schriftzeichen stoßen.

How To: App laden, Ei finden und das Ende erfahren